Aktuelle News

Black Myth: Zhong Kui – Der Wukong-Nachfolger mit einem sehr hässlichen Dämonenjäger

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Game Science

Black Myth: Wukong erschien genau heute vor einem Jahr, da hat das chinesische Entwicklerstudio Game Science bereits Black Myth: Zhong Kui angekündigt. Die Black Myth-Reihe wird also mehr Spiele umfassen, in denen die chinesische Mythologie als Soulslike präsentiert wird. So können wir Menschen im Westen vielleicht auch mal die Legenden aus dem Fernen Osten kennenlernen.

 

Black Myth: Zhong Kui erzählt die Geschichte eines hässlichen Mannes

Das ist wirklich kein Witz, sondern ein Aspekt in der Legende von Zhong Kui. Dieser war ein sehr begabter Gelehrter, welcher seine Prüfung sogar als Stufenbester abschloss. Doch der Kaiser verwehrte ihm die Aufnahme in den Staatsdienst, da er den jungen Mann als zu hässlich empfand. Zhong Kui beging daraufhin Suizid.

Doch hier fängt die Geschichte erst an, denn der König der Hölle sieht Potential in Zhong Kui. Und so bietet er ihm eine Rolle als Dämonenjäger an. Und in dieser Funktion werden wir wohl im Spiel ebendies tun. Es ist also davon auszugehen, dass wir einige sehr groteske Kreaturen erlegen dürfen. Wie genau Zhong Kui kämpft, das wissen wir noch nicht. Der Trailer zeigt keinerlei Gameplay, in der Legende befehligt er aber eine Armee von Geistersoldaten.

Das Spiel befindet sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase, es dürfte also noch ein wenig dauern, bis wir mehr Details erhalten.

Quelle: Game Science

Titelbild: 2025 © Game Science

Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

