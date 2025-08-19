Lego Batman: Legacy of the Dark Knight – Das ultimative Batmanspiel in Klötzchenform

Eine der großen Überraschungen auf der gamescom Opening Night Live war sicherlich Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Okay, ein neues Lego-Lizenzspiel, das klingt zu Beginn vielleicht nicht besonders spannend, aber das neue Batman-Spiel wird etwas Besonderes werden, wenn man dem Team von TT Games Glauben schenken darf.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erzählt die „ultimative“ Batman-Geschichte

Auf den ersten Blick wirkt es so, als würden nur die drei Filme von Christopher Nolan in einem Gesamtpaket als Legospiel geschnürt werden. Wir sehen im Trailer bekannte Figuren und auch Szenen aus diesen Filmen, doch zwischendurch bekommen wir auch andere Szenerien zu Gesicht, die wir so nicht aus diesen Streifen kennen. Jonathan Smith, Kopf des Entwicklerteams, verrät das Konzept. Es werden Einflüsse aus allen möglichen Batman-Inszenierungen verwurstet.

Da fällt natürlich die Christopher Nolan-Trilogie mit rein, aber auch zahlreiche Comicbücher, andere Videospiele wie die Arkham-Reihe und natürlich auch Cartoonserien. Zudem wird man in Legacy of the Dark Knight ganz frei die Straßen von Gotham erkunden können. Ganz nach dem Motto von Lego wird die Stadt zu einem einzigen Spielplatz.

In 2026 wird das Spiel dann für PC, Playstation 5, Xbox Series X|S und Switch 2 erscheinen.

Quelle: gamescom ONL

Titelbild: 2025 © TT Games