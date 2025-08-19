Close

Aktuelle News

Hollow Knight: Silksong – Team Cherry bricht endlich ihr Schweigen

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2019 © Team Cherry

Man könnte es kaum für möglich halten, aber Team Cherry wird höchstpersönlich neue Informationen zu Hollow Knight: Silksong verkünden. Der Nachfolger des erfolgreichen Metroidvanias befindet sich nun seit sieben Jahren in Entwicklung, doch das Entwicklerteam aus Australien hielt sich diesbezüglich sehr wortkarg. Doch am kommenden Donnerstag gibt es eine Präsentation, die endlich mehr enthüllen wird.

 

Keine Verkündung auf der gamescom Opening Night Live, dafür eine Hollow Knight: Silksong Spezialankündigung

Die Diskussion um das Releasedatum von Silksong und die Stille von Team Cherry ist ein einziges, großes Meme im Internet. Jede neue Nachricht zum Spiel wird von Fans bis ins kleinste Detail analysiert. Das Spiel wird im September in einem Museum ausgestellt? Dass MUSS bedeuten, dass es dann auch erscheint. Naja, das Zeitfenster passt durchaus. Denn ein Tweet von Team Cherry bringt nun den Stein ins Rollen.

Das Lebenszeichen von Team Cherry ist ein Countdown. 48 Stunden müsse man noch warten, dann wird es auf dem Youtube-Kanal der Entwickler eine spezielle Ankündigung zu Silksong geben. Zeittechnisch bedeutet das: Am Donnerstag, den 21. August, wird die Präsentation um 16:30 Uhr unserer Zeit veröffentlicht. Vielleicht, GANZ VIELLEICHT, bekommen wir dann ja auch endlich einen Releasetermin.

Zeitgleich will Jason Schreier, seineszeichens bekannter Insider in der Gamingszene, einen Artikel veröffentlichen. In diesem soll es darum gehen, warum die Entwicklung des Nachfolgers sieben Jahre gedauert hat. Anscheinend hat sich Schreier mit Team Cherry zusammengesetzt, um ein paar Fragen zu stellen. Wir werden euch natürlich alle wichtigen Informationen, sowohl aus der Präsentation als auch aus Schreiers Artikel, in kompakter Form hier abliefern.

 

Quelle: Twitter via Team Cherry | Twitter via Wario64

Titelbild: 2019 © Team Cherry

Tags: hollow knight silksong
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

