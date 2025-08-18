Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 34.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Giant Squid | 2025 © Okomotive

In dieser Woche haben wir in der Relasevorschau nicht so viele Spiele für euch. Vielmehr beginnt die gamescom, auf der viele neue Spiele angekündigt werden. Diese erscheinen aber nicht direkt, deshalb fokussieren wir uns jetzt wieder zurück auf die Neuerscheinungen dieser Woche.

 

Die gamescom-Woche in der Releasevorschau

  • Stick it to the Stickman (PC) – 18. August

Ein spaßiges Beat’em’Up mit Strichmännchen.

  • Sword of the Sea (PC, PS5) – 19. August

Von den Machern von Journey und Abzu kommt ein weiteres atmosphärisches Spiel über eine magische Reise.

  • ACUVAC: A Suck and Blow Adventure (PC) – 20. August

Ein witziges Spiel, wo ihr in der Rolle eines Staubsaugers alles mögliche aufsaugt und wegpustet.

  • All Systems Dance (PC) – 20. August

Ein Rhythmusspiel, in dem ihr eure Gegner mit der Macht des Tanzens besiegt.

  • VOID/BREAKER (PC) – 20. August

Ein actionreicher Roguelite-Shooter, wo ihr von einer bösen KI zum Kampf gezwungen werdet.

  • Altheia: The Wrath of Aferi (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 21. August

Ein Fantasy-Adventure, in welchem eine schwertschwingende Wächter und ein arkaner Mönch zusammenarbeiten müssen, um eine finstere Entität zu besiegen.

  • Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken (PC) – 21. August

Ein düsteres Point’n’Click-Adventure mit Horror-Atmosphäre und Retro-Pixelart.

  • Discounty (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. August

Ein Supermarkt-Simulator mit leichten Rollenspiel- und Adventure-Elementen.

  • Grit and Valor: 1949 VR Edition (PC, PS5, MetaQuest) – 21. August

Ein Strategiespiel, in dem ihr eure Einheiten in Form von Mechs eigenhändig auf dem Spielfeld platziert.

  • Herdling (PC, PS5, XSX, Switch) -21. August

Hier führt ihr eine Herde von Kreaturen durch eine gefährliche Welt, in der sie euch zwar auf eurer Reise unterstützen, aber auch auf eure Hilfe und euren Schutz angewiesen sind.

  • Kill The Music (PC) – 21. August

Ein Rhythmus-Action-Roguelike, wo ihr Horden von Gegnern mit euren Musikinstrumenten besiegt.

  • Smasher (PC, MetaQuest) – 21. August

Ein arcadiger Shooter für VR.

So, wir sind am Ende der Releasevorschau angelangt. Wir wünschen euch eine tolle gamescom, solltet ihr vor Ort sein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier mit mehr neuen Spielen.

 

Titelbild: 2025 © Giant Squid | 2025 © Okomotive

