Aktuelle News

HoYoverse – Große Präsentation zu Zenless Zone Zero auf der gamescom 2025 geplant

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © HoYoverse

HoYoverse ist auch auf der gamescom 2025 vertreten. Insbesondere für Zenless Zone Zero plant man einen ganz besonderen Auftritt. Denn man möchte vor Ort eine bisher geheime Markenkooperation enthüllen, an der man auf der gamescom teilnehmen kann. Ein erster Teaser verrät, dass es sich um eine bekannte britische Automarke handeln könnte.

 

HoYoverse mit großen Plänen für die gamescom 2025

Der Spieleentwickler und -publisher HoYoverse wird auf der gamescom 2025 das Urban-Fantasy-Action-RPG Zenless Zone Zero (ZZZ) vorstellen. Besucherinnen und Besucher der Messe können den Titel vom 20. bis 24. August in Köln vor Ort anspielen.

Neben der Präsentation des Spiels plant der Publisher, auf der Messe eine neue Markenpartnerschaft vorzustellen. Details zu dieser Kooperation hält das Unternehmen derzeit noch unter Verschluss, kündigt aber an, dass sie im Rahmen der Messe erstmals öffentlich präsentiert wird. Laut des Unternehmens soll die Zusammenarbeit bestimmte Stilelemente des Spiels in besonderer Form hervorheben.

Der Titel spielt in der futuristischen Stadt „New Eridu“ und kombiniert rasante Action mit einer stilisierten Spielwelt. Die gamescom, die als weltweit größte Messe für Videospiele gilt, dient HoYoverse als Plattform, um den neuen Titel einem internationalen Publikum vorzustellen.

„Wir freuen uns, erneut auf der gamescom vertreten zu sein“, sagte Effie Li, Global Marketing Specialist bei HoYoverse, in einer Mitteilung. „Die Enthüllung der Markenkooperation wird ein besonderes Highlight unseres Messeauftritts.“

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Quelle: HoYoverse

Bild: 2025 © HoYoverse

Videoquelle: HoYoverse via YouTube

 

 

 

Tags: Gamescom, gamescom 2025, HoYoverse, Zenless Zone Zero
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

