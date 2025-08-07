Close

Aktuelle News

Nintendo – Riesige Spieleauswahl für die gamescom 2025 bekannt gegeben

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Nintendo
Nachdem Nintendo bereits überraschend die Rückkehr auf die gamescom 2025 angekündigt hat, steht nun auch das Programm. Die Japaner haben eine sehr breite Palette an Spielen mit nach Köln gepackt, mit so manchen Highlights. Dazu gibt es auch einige Challenges, bei denen man auch etwas gewinnen kann!

Nintendo Switch 2 feiert Premiere auf der gamescom 2025

Vom 20. bis 24. August blickt die Spielewelt nach Köln: Die gamescom öffnet ihre Tore, und Nintendo bringt die neue Switch 2 erstmals auf die große Messebühne. Am Stand in Halle 9.1, A10/B09, erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit aktuellen und kommenden Titeln, Fun-Turnieren und einer besonderen Pikmin Bloom-Herausforderung.

Großes Line-up für Switch 2

Unter den spielbaren Highlights finden sich viele mit Spannung erwartete Titel. Mit dabei sind unter anderem:

  • Metroid Prime 4: Beyond – Switch 2 Edition: Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Samus Aran und erkunden einen neuen Planeten. Ausprobieren lassen sich verschiedene Steuerungsmodi und ein epischer Bosskampf.

  • Pokémon-Legenden: Z-A – Switch 2 Edition: Das neue Abenteuer wirft Spieler nach Illumina City, wo Menschen und Pokémon zusammenleben und erstmals Echtzeit-Kämpfe erleben. Der Release ist für den 16. Oktober angesetzt.

  • Donkey Kong Bananza: Gemeinsam mit Pauline sucht Donkey Kong unter der Erde nach dem Planetenkern und stößt auf viele Geheimnisse.

  • Mario Kart World: Die Rennspiel-Reihe öffnet ihre Tore für eine große, vernetzte Spielwelt und präsentiert erstmals die K.-o.-Tour mit Checkpoints, bei denen Fahrer rausfliegen können.

  • Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV: Die Minispiele werden jetzt noch größer und mausgesteuert. Perfekt für den ultimativen Multiplayer-Spaß.

  • Nintendo GameCube – Nintendo Classics: Klassiker wie Mario Smash Football, F-ZERO GX und The Legend of Zelda: The Wind Waker feiern ihr Comeback auf der Switch 2.

Mario Kart

Bild: 2025 © Nintendo

 

Auch Partner bringen große Namen aufs Messeparkett

Neben den eigenen Neuheiten gibt es viele Spiele der Nintendo-Partner zum Anspielen, darunter:

  • EA SPORTS FC 26: Das Fußballspiel setzt auf verbessertes Gameplay und ist ab dem 26. September offiziell verfügbar.

  • Hollow Knight: Silksong: Der langersehnte Nachfolger des Indie-Hits erscheint noch 2025.

  • Hades II: Spieler dringen in mythologische Tiefen vor und erleben ein neues Rogue-like-Abenteuer.

  • Borderlands 4: Action-Fans treten erstmals auf dem gefährlichen Planeten Kairos an. Launch ist der 3. Oktober.

  • ELDEN RING: Tarnished Edition: Zwei neue Klassen lassen sich exklusiv am Messestand antesten – Release noch 2025.

  • FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: Cloud, Tifa und ihre Freunde stellen sich Shinra in einer Neuauflage mit moderner Grafik und dynamischem Kampfsystem. Veröffentlichung im Winter.

  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: Ab sofort können Spieler in Night City durchstarten – der Titel ist pünktlich zum Switch-2-Start erschienen.

 

Ihr könnt auch ordentlich was abstauben

Nicht nur das Spieleangebot überzeugt: Wer am Stand mit seinem Nintendo-Account eincheckt, bekommt einen exklusiven Pin und 100 Platin-Punkte für den My Nintendo Store.

Jeden Tag können sich die Besucher zudem in Fun-Turnieren beweisen. Mit am Start: Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree, EA SPORTS FC 26, Mario Smash Football sowie F-ZERO GX. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung nötig – einfach vorbeikommen und mitspielen!

Auch Pikmin Bloom-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Für die Teilnahme an einer Spot-Herausforderung gibt es ein exklusives Geschenksticker-Deko-Pikmin (Gold) und eine Event-Postkarte. Wer außerdem drei spezielle Orte auf dem Messegelände findet, kann weitere Deko-Pikmin abstauben.

Pokémon

Bild: 2025 © Nintendo

 

Quelle: Nintendo

Bild: 2025 © Nintendo

Tags: Nintendo, Gamescom, Messe, Nintendo Switch 2, Switch 2, gamescom 2025
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

