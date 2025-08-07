Nintendo – Riesige Spieleauswahl für die gamescom 2025 bekannt gegeben

Vom 20. bis 24. August blickt die Spielewelt nach Köln: Die gamescom öffnet ihre Tore, und Nintendo bringt die neue Switch 2 erstmals auf die große Messebühne. Am Stand in Halle 9.1, A10/B09, erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit aktuellen und kommenden Titeln, Fun-Turnieren und einer besonderen Pikmin Bloom-Herausforderung.

Großes Line-up für Switch 2

Unter den spielbaren Highlights finden sich viele mit Spannung erwartete Titel. Mit dabei sind unter anderem:

Metroid Prime 4: Beyond – Switch 2 Edition: Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Samus Aran und erkunden einen neuen Planeten. Ausprobieren lassen sich verschiedene Steuerungsmodi und ein epischer Bosskampf.

Pokémon-Legenden: Z-A – Switch 2 Edition: Das neue Abenteuer wirft Spieler nach Illumina City, wo Menschen und Pokémon zusammenleben und erstmals Echtzeit-Kämpfe erleben. Der Release ist für den 16. Oktober angesetzt.

Donkey Kong Bananza: Gemeinsam mit Pauline sucht Donkey Kong unter der Erde nach dem Planetenkern und stößt auf viele Geheimnisse.

Mario Kart World: Die Rennspiel-Reihe öffnet ihre Tore für eine große, vernetzte Spielwelt und präsentiert erstmals die K.-o.-Tour mit Checkpoints, bei denen Fahrer rausfliegen können.

Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV: Die Minispiele werden jetzt noch größer und mausgesteuert. Perfekt für den ultimativen Multiplayer-Spaß.

Nintendo GameCube – Nintendo Classics: Klassiker wie Mario Smash Football, F-ZERO GX und The Legend of Zelda: The Wind Waker feiern ihr Comeback auf der Switch 2.

Auch Partner bringen große Namen aufs Messeparkett

Neben den eigenen Neuheiten gibt es viele Spiele der Nintendo-Partner zum Anspielen, darunter:

EA SPORTS FC 26: Das Fußballspiel setzt auf verbessertes Gameplay und ist ab dem 26. September offiziell verfügbar.

Hollow Knight: Silksong: Der langersehnte Nachfolger des Indie-Hits erscheint noch 2025.

Hades II: Spieler dringen in mythologische Tiefen vor und erleben ein neues Rogue-like-Abenteuer.

Borderlands 4: Action-Fans treten erstmals auf dem gefährlichen Planeten Kairos an. Launch ist der 3. Oktober.

ELDEN RING: Tarnished Edition: Zwei neue Klassen lassen sich exklusiv am Messestand antesten – Release noch 2025.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: Cloud, Tifa und ihre Freunde stellen sich Shinra in einer Neuauflage mit moderner Grafik und dynamischem Kampfsystem. Veröffentlichung im Winter.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: Ab sofort können Spieler in Night City durchstarten – der Titel ist pünktlich zum Switch-2-Start erschienen.

Ihr könnt auch ordentlich was abstauben

Nicht nur das Spieleangebot überzeugt: Wer am Stand mit seinem Nintendo-Account eincheckt, bekommt einen exklusiven Pin und 100 Platin-Punkte für den My Nintendo Store.

Jeden Tag können sich die Besucher zudem in Fun-Turnieren beweisen. Mit am Start: Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree, EA SPORTS FC 26, Mario Smash Football sowie F-ZERO GX. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung nötig – einfach vorbeikommen und mitspielen!

Auch Pikmin Bloom-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Für die Teilnahme an einer Spot-Herausforderung gibt es ein exklusives Geschenksticker-Deko-Pikmin (Gold) und eine Event-Postkarte. Wer außerdem drei spezielle Orte auf dem Messegelände findet, kann weitere Deko-Pikmin abstauben.