SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten – Neues Schwamm-Abenteuer angekündigt

Spongebob Schwammkopf kehrt zurück! THQ Nordic hat im Rahmen des hauseigenen Showcases SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten angekündigt. Damit steht das nächste Spiel von Studio Purple Lamb ins Haus, in dem man Spongebob und Patrick spielt.

Neues Feature für SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten

THQ Nordic hat offiziell bekannt gegeben, dass SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten am 18. November 2025 erscheint. Für Fans gibt es das neue 3D-Plattform-Abenteuer, den dritten Teil der Reihe von Entwickler Purple Lamp und gleichzeitig das Debüt auf der Switch 2, bereits jetzt als Vorbestellung (sogar als Collector’s Edition).

Nach mehreren Leaks und einer ersten Listung durch eine Altersfreigabe stand bereits im Raum, dass das neue SpongeBob-Game auf der Nintendo Switch 2 landen würde – jetzt ist es offiziell. In „Titans of the Tide“ erwartet euch ein maritimes Geister-Chaos, als die Egos vom Fliegenden Holländer und König Neptun aufeinanderprallen. Über Bikini Bottom breitet sich das Spuk-Spektakel aus und nur zwei (mehr oder weniger) mutige Helden können das Chaos stoppen: SpongeBob und Patrick! Gemeinsam kombinieren sie ihre neuen Fähigkeiten, um den Geistern den Garaus zu machen, von Neptuns Palast bis zu den vereisten Gipfeln des Mount Bikini. Fans können sich auf ikonische Orte, epische Bosskämpfe und jede Menge F.U.N. freuen!

Die wichtigsten Features im Überblick:

– Das dynamische BFF-Duo – Nutze die einzigartigen Plattforming-Skills von SpongeBob und Patrick. Patrick bekommt brandneue Fähigkeiten wie Schwingen und Graben!

– Überarbeitete Klassiker – Fan-Lieblinge wie das Rutschen, Steinrollen und Gespenster-Boarding sind zurück – jetzt noch besser.

– Ikonische Schauplätze & Bossgegner – Erkunde neue Locations wie Neptuns Palast, Atlantis City und Mount Bikini. Stelle dich Gegnern wie dem Fliegenden Holländer, König Neptun und Hibernation Sandy!

– Komplette Sprachausgabe – Das Spiel ist vollständig vertont vom Original-Cast der Serie – unter anderem auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch und Japanisch.

Folgende Editionen wird es geben:

Ghostly Edition:

– Das Spiel als Key-Karte

– Steelbook-Hülle

– DLC „Natural Costume Pack“

– Goldener Spatel-Schlüsselanhänger

– 5 Linsenkarte (Wechselbild-Karten)

– Fliegender Holländer-Aufnäher

– Tidal Season Pass

Tidal Season Pass:

Enthält künftige Zusatzinhalte wie neue Herausforderungen und Outfits, darunter:

– Challenge Packs („Plankton Portal Challenge“, „Search for SquarePants“)

– Cosmetic Packs („Search for SquarePants Costume Pack“, „Double Deluxe Costume Pack“)

Bikini Bottom Bundle – Ultimate Edition:

– Hauptspiel

– SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

– DLC „Natural Costume Pack“

– Tidal Season Pass

SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten erscheint für Playstation 5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2.

Quelle: THQ Nordic

Bild: 2025 © THQ Nordic