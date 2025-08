Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 32.2025

Verzeiht uns, dass die Releasevorschau letzte Woche ausgefallen ist, aber jetzt sind wir wieder da und starten frisch in den August. Das Wetter ist ja nicht gerade sommerlich, also braucht ihr auch keine Ausrede, warum ihr bei schönem Wetter drinnen sitzt und zocken wollt. Wer möchte schon im Regen stehen? Wir haben jetzt also keine Wettervorhersage für euch, sondern nur die interessantesten Neuveröffentlichungen der kommenden Woche.

Die sommerliche Releasevorschau

Bee Simulator: The Hive (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 4. August

Ihr seid eine Biene und macht das, was Bienen eben so machen.

Catto’s Post Office (PC) – 4. August

Ein gemütliches Adventure mit einem Katzenbriefträger.

Valiant Tactics (PC) – 4. August

Ein rundenbasiertes Taktik-Strategie-Roguelite mit Brettspiel-Flair.

AstroPlanet (PC) – 5. August

Ein Sandkastenspiel und euer Sandkasten ist ein gefährlicher Planet, auf dem ihr mit eurem Raumschiff abgestürzt seid.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 5. August

Das neue Kampfspiel zur erfolgreichen Animeserie.

1000 Deaths (PC) – 7. August

Ein 3D-Platformer mit Gravitations-Spielereien, bei dem eure Entscheidungen den Verlauf der Level bestimmen.

Artis Impact (PC) – 7. August

Ein sehr einzigartiges JRPG mit einer Mischung aus Pixelart und handgezeichneter Grafik sowie rundenbasierten Kämpfen.

Chained Echoes: Ashes of Elrant (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) . 7. August

Der DLC zum erfolgreichen Indie-JRPG.

Damned 2 (PC, PS4, PS5, XSX) – 7. August

Ein asymmetrischer Horrortitel, bei dem vier Spieler*innen Rätsel lösen müssen, während sie von einem Monster gejagt werden.

Endless Legend 2 (PC) – 7. August

Rundenbasierte Strategie in einer Fantasy-Welt.

Gradius Origins (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. August

Diese Collection beinhaltet sechs Klassiker des Shoot’em’Up-Genres sowie ein komplett neues Spiel, Salamander III.

Liminal Exit (PC) – 7. August

Ihr seid in den Backrooms gefangen und müsst entkommen.

MakeRoom (PC) – 7. August

Ihr gestaltet hier einfach nur in aller Ruhe verschiedene Dioramen.

Operation Night Strikers (PC, Switch) – 7. August

Eine Zusammenstellung von vier Arcade-Shootern, namentlich Operation Wolf, Operation Thunder Bolt, Night Striker und Space Gun.

Out and About (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. August

Ein sehr entspannender Take des Survival-Genres über das Erkunden der Natur.

Static Dread: The Lighthouse (PC) – 7. August

Hier treffen das gruselige Universum von H.P Lovecraft und das einfach sowie geniale Konzept von Papers, Please aufeinander.

The House of the Dead 2: Remake (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 7. August

Die Neuauflage eines sehr beliebten Rail Shooters, einem fast ausgestorbenen Genre.

Tiny Bookshop (PC) – 7. August

Ihr leitet einen eigenen Buchladen und versucht, die Lesegewohnheiten eurer Kundschaft zu befriedigen.

Wild West Supermarket Simulator (PC) – 7. August

Ja, ihr habt richtig gelesen, in dieser Simulation leitet ihr einen Supermarkt im Wilden Westen der 1850er Jahre.

Mafia: The Old Country (PC, PS5, XSX) – 8. August

Die Entstehungsgeschichte der organisierten Kriminalität in einer offenen Spielwelt im Sizilien des Jahres 1900.

SLACKJAW (PC) – 8. August

Ein Horror-Escape Room, aus welchem ihr vor einem Serienmörder entkommen müsst.

Und da sind wir auch schon, ZACK, am Ende der dieswöchigen Releasevorschau. Ihr wisst, was ich euch jetzt fragen möchte, oder? Richtig, war etwas für euch dabei? Und seid ihr auch www.nat-games.de/category/games/specials/releasevorschau/wieder am Start, wenn wir einen Blick auf die nächste Kalenderwoche blicken? Ich hoffe doch sehr.

Titelbild: 2025 © 2K Games | 2025 © Umami Tiger