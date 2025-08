Gothic Remake – Es kommt wie erwartet doch nicht mehr in diesem Jahr

Es ist eine etwas traurige Bestätigung für Gothic-Fans, die vielleicht bereits mit einem Release vom Gothic Remake in diesem Jahr gehofft haben. Ein neuer Trailer sorgt nun zwar mit vielen neuen Details für Freude, bestätigt aber nun auch eine Verschiebung auf 2026.

Gothic Remake erst im nächsten Jahr, Trailer mit einigen Spoilern

Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem Neulinge vielleicht weitere erscheinende Trailer meiden sollten. Denn auch wenn Gothic mittlerweile bereits 24 Jahre alt ist, so haben es doch sicher viele noch nie gespielt und kennen demnach die Welt und Geschichte nicht. Vielleicht wollen sie mit dem Remake zum ersten Mal in die Minenkolonie von Khorinis eintachen. Das freut mich als eingefleischten Gothic-Fan natürlich, doch muss ich euch warnen, dass der neue Trailer schon ein paar interessante Sachen des Spiels spoilert. Wollt ihr diese selbst entdecken, so schaut euch den Trailer nicht an.

Wir verraten hier natürlich nichts, außer dass der Trailer eine Menge neuer Monsterdesigns zeigt, einen Boss im Spiel vorstellt und auch einen wichtigen Storyteil des Spiels zeigt. Erzählt wird der Trailer aus der Sicht von Xardas, dem Schwarzmagier, den wir im Verlauf des Spiels treffen. Der Trailer beginnt zunächst mit einer Darstellung von, so scheint es, selbst gebauten Dioramen der Spielwelt. Dazu noch ein paar Figuren und die Atmosphäre ist am Start.

Die Vorfreude auf das Remake müssen wir uns noch ein wenig bewahren, denn wie bereits erwähnt bekommen wir das Spiel nicht mehr in diesem Jahr. Der Trailer lässt uns mit den Worten „Early 2026“ zurück. Wie früh damit gemeint ist, das können wir noch nicht sagen. Das allerserste Gothic erschien jedenfalls am 15. März 2001. Vielleicht wird das Remake ja also pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum veröffentlicht.

Quelle: THQ Nordic

Titelbild: 2024 © THQ Nordic