Darksiders 4 – Neuer Teil auf THQ-Showcase angekündigt

THQ Nordic hat offiziell Darksiders 4 angekündigt und damit einen der wohl sehnlichsten Wünsche der Community erfüllt: Nach fast sieben Jahren Wartezeit kehrt die beliebte Action-Adventure-Reihe mit einem spektakulären neuen Teil zurück. Die große Besonderheit: Erstmals in der Seriengeschichte treten alle vier apokalyptischen Reiter gemeinsam auf und sind spielbar – Krieg, Tod, Zorn und Streit.

Ist Darksiders 4 das große Finale?

Der neue Teil lässt die Stärken der Reihe zur Höchstform auflaufen: Sämtliche Reiter sind nicht nur im Solo-Modus mit fliegendem Wechsel steuerbar, sondern können auch optional im kooperativen Online-Multiplayer-Modus gespielt werden. Dadurch werden neue strategische Möglichkeiten, kombinierbare Spezialfähigkeiten und gemeinsames Tüfteln an den typischen, vielschichtigen Puzzles ermöglicht. Das Gameplay legt weiterhin Wert auf dynamische Third-Person-Action, weitläufige Areale, neue Mounts, Puzzles sowie epische Bosskämpfe.

Die Story knüpft lose an Teil eins an: Die Reiter sehen sich mit einer Bedrohung konfrontiert, die Himmel und Hölle gleichermaßen erschüttert, und ziehen Seite an Seite in den Kampf gegen eine nie dagewesene Macht. Spieler können sich sowohl auf eine spannende Handlung als auch auf zahlreiche Wiedersehen mit vertrauten Charakteren wie Vulgrim, Samael oder der mysteriösen Beobachterin freuen.

Technisch bietet Darksiders 4 modernisierte Optik, frei erkundbare Umgebungen, atmosphärische Musik und erstmals vollständige deutsche Sprachausgabe. Das Release-Datum steht noch nicht fest, bestätigt sind aber Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Für Fans der Reihe und Neueinsteiger heißt das: Vorfreude auf ein großes, actionreiches Abenteuer, das viele Fäden aus den Vorgängern zusammenführt – und ein neues Kapitel in der Legende der apokalyptischen Reiter aufschlägt.

Die bisherigen Teile der Reihe

Die Darksiders-Reihe startete 2010 und ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus intensiven Kämpfen, packenden Rätseln und einer düsteren Endzeitstimmung. Inspiriert von Werken wie The Legend of Zelda, God of War und klassischen Metroidvanias, hat jedes Spiel einen der apokalyptischen Reiter in den Mittelpunkt gerückt:

Darksiders (2010): Im Zentrum steht Krieg, der unschuldig für das Auslösen der Apokalypse beschuldigt wird und auf Rache sinnt.

Darksiders II (2012): Der Reiter Tod begibt sich in einer parallelen Handlung auf einen Rettungsfeldzug für seinen Bruder.

Darksiders III (2018): In der Rolle der temperamentvollen Zorn kämpfen sich Spieler durch ein düsteres, von Sünde durchzogenes postapokalyptisches Szenario.

Darksiders Genesis (2019): Ein Top-Down Spin-off mit dem vierten Reiter Streit, erstmals mit Koop-Modus.

Quelle: THQ Nordic

Bild: 2025 © THQ Nordic