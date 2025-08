The Eternal Life of Goldman – Wunderschön handgezeichneter Platformer wird eine verstörende Geschichte erzählen

Wir haben einen von vielen neuen Trailern zu The Eternal Life of Goldman erhalten. In den vergangenen Monaten ist THQ Nordic nicht müde geworden, neue Trailer zum 2D-Platformer mit der wunderschönen handgezeichneten Grafik zu veröffentlichen, in welchem wir einen alten Mann durch verfluchte Ruinen voller mysteriöser Kreaturen begleiten. Der neueste Trailer sorgt dabei dank seiner Erzählung für eine bedrückende Stimmung mit Gänsehaut.

Die bunte Oberfläche von The Eternal Life of Goldman scheint zu täuschen

Wenn man einen Blick auf das Spiel wirft, dann fallen einem zwar viele groteske Monster in den antiken Ruinen ins Auge, die der alte Goldman mit seinem Krückstock erkundet, aber dabei denkt man sich wohl zunächst nicht viel dabei. Immerhin haben wir hier doch einen bunten 2D-Platformer, der vor allem durch seine Grafik und von Hand gefertigte Animation heraussticht. Auch die Erzählerin, welche den Trailer narrativ unterlegt, schwärmt zunächst von einer Zeit, wo sie den jungen Goldman kennenlernte.

Doch die Stimmung kippt relativ schnell. In der Vergangenheit scheint zwischen Goldman und der Erzählerin einiges vorgefallen zu sein. Die Dame scheint jedenfalls auch mental nicht wirklich stabil zu sein. Auch das Ende des Trailers, in welchem Goldman in einem düsteren Gebäude einen Aufzug hinunterfährt, lässt vermuten, dass die Atmosphäre im Spiel doch etwas düsterer werden könnte.

Wir sind jedenfalls sehr gespannt auf den Titel, der für PC, Playstation 5, Xbox Series X|S und Switch erscheinen wird, aber leider immer noch kein Releasedatum hat.

