The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Ein 2D-HD Adventure mit Echtzeit-Kämpfen

Wenn man The Adventures of Elliot: The Millennium Tales beschreiben müsste, würde „The Legend of Zelda, aber von Square Enix“ sicher gut passen. Was wir nämlich bekommen, ist ein Action-Adventure mit Echtzeit-Kämpfen in einer 2D-HD-Optik, welches wir von Spielen wie etwa der Octopath Traveller-Reihe kennen.

In The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erleben wir eine jahrtausendelange Reise

Square Enix hat mit dem 2D-HD-Stil etwas ganz Besonderes erschaffen. Dargestellt werden so Figuren in 16bit-Pixelart, das Setting selbst ist aber dreidimensional. Octopath Traveller 1 und 2, Triangle Strategy oder auch das Dragon Quest 3 2D-HD Remake verwenden diesen Grafikstil, nun auch das neue Spiel von Square Enix. Dieses setzt aber, anders als viele andere JRPGs aus dem Hause Square, nicht auf rundenbasierte Kämpfe.

The Adventures of Elliot wird ein Echtzeit-Action Adventure, welches sich wohl am besten mit 2D-Zeldatiteln vergleichen lässt. Wir erkunden in der Rolle von Elliot und der Fee Faie die Welt des Königreiches Philabieldia, welches von fiesen Monstern überrannt wurde. Als Abenteurer werden wir vom König in eine mysteriöse Ruine geschickt, in welcher die Zeit allem Anschein nach nicht normal verläuft.

Wir dürfen mit actionreichem Kämpfen rechnen, bei denen wir die Bewegungen der Gegner gut analysieren müssen und uns mit diversen Waffen wie Schwert und Bogen zur Wehr setzen. Außerdem können wir oder eine zweite Spieler*in Faie steuern, die uns ebenfalls im Kampf unterstützt oder bei Rätseln hilft.

Wer das Spiel jetzt ausprobieren möchte, der kann im eShop der Switch 2 eine Demo herunterladen. Die Volleversion erscheint dann 2026 neben der Switch 2 auch für PC, Playstation 5 und XBox Series X.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Square Enix