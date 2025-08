Plants vs. Zombies: Replanted – Aufgehübschtes Remaster des Tower Defense-Klassikers

Plants vs. Zombies: Replanted ist wohl das, worauf Plants vs. Zombies-Fans lange gewartet haben: Das Originalspiel mit all seinen Facetten, aber in neuer Optik und mit neuen Spielmodi. Ein eventueller Hoffnungsschimmer auf baldige neue Spiele? Denn nach dem sehr guten ersten Teil verkam die Reihe leider eher zum Mobile-Slop. Ob das schon bald erscheinende Remaster das alte Feuer wieder entfachen kann?

Plants vs. Zombies: Replanted mit HD-Grafik und herausfordenden neuen Modi und PvP

Das Spielprinzip ist so simpel wie genial: Wir müssen uns vor einer Horde hungriger Zombies verteidigen, die durch unseren Garten in unser Haus eindringen und unser Hirn essen möchten. Dazu pflanzen wir einiges an Gewächs an, welches den Untoten den Garaus machen soll. Da werden Erbsen verschossen, Kartoffelminen explodieren und es wird mit Walnüssen gebowlt.

Replanted verpackt das Ganze in ein neues, detailreiches Gewand. Die Optik ist HD, das Gameplay bleibt gleich. Na ja, vielleicht nicht so ganz, denn es kommen ein paar Neuerungen dazu. So könnt ihr zum Beispiel lokal im Koop gemeinsam spielen oder in PvP gegeneinander antreten. Obendrauf kommen noch neue Modi wie „Leicht bewölkt“, wo Sonnenlicht begrenzt ist oder aber „(Un)Ruhe in Frieden“, ein Hardcore-Modus mit Perma Death.

Plants vs. Zombies: Replanted wurde zwar in der Nintendo Direct enthüllt und somit bisher nur für die Switch und Switch 2 offiziell angekündigt, es gibt aber auch bereits eine Seite zum Spiel auf Steam. Es ist also auch anzunehmen, dass auch Xbox und Playstation-Zocker nicht leer ausgehen werden. Das Spiel wird am 23. Oktober erscheinen.

