Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚Until Dawn‘ auf Blu-ray (Sony Pictures Home Entertainment, Plaion Pictures)

Ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester Melanie begeben sich Clover und ihre Freunde auf der Suche nach Antworten in das abgelegene Tal, in dem sie verschwunden ist. Bei der Erkundung eines verlassenen Besucherzentrums werden sie von einem maskierten Killer verfolgt und einer nach dem anderen auf grausame Weise ermordet… Bis sie aufwachen und sich wieder am Anfang desselben Abends wiederfinden. Gefangen im Tal sind sie gezwungen, den furchtbaren Albtraum immer wieder zu durchleben – nur ist die Bedrohung durch den Killer jedes Mal anders und noch schrecklicher als beim letzten Mal. Mit schwindender Hoffnung muss die Gruppe bald feststellen, dass sie nur noch eine begrenzte Anzahl von Toden verkraften kann und ihr einziger Ausweg darin besteht, bis zum Morgengrauen zu überleben.

Until Dawn basiert auf dem beliebten Videospiel der PlayStation Studios, Regie führte David F. Sandberg („Shazam!“-Reihe, „Lights Out“). Das Drehbuch stammt aus der Feder von Blair Butler („The Invitation – Bis dass der Tod uns scheidet“) und Gary Dauberman („Annabelle“-Reihe). Produziert wurde der Film von Asad Qizilbash, Carter Swan, David F. Sandberg, Lotta Losten, Roy Lee, Gary Dauberman und Mia Maniscalco. Executive Producer sind Charles Miller und Hermen Hulst.

In den Hauptrollen sind Ella Rubin („Als du mich sahst“), Michael Cimino („Love, Victor“), Odessa A’zion („Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“), Ji-young Yoo („Expats“), Belmont Cameli („Because of You“), Maia Mitchell („The Last Summer“) und Peter Stormare („John Wick: Kapitel 2″) u.v.m. zu sehen.

© 2025 Sony Pictures Home Entertainment / ab dem 24. Juli 2025 ist Until Dawn als DVD und Blu-ray erhältlich

Was gibt es zu gewinnen?

Wenn ein Videospiel zum Film wird... Wir verlosen zusammen mit PLAION Pictures zum Heimkinostart von Until Dawn insgesamt zwei Exemplare des Films für euch. Gewinner:in 01-02: 1x Until Dawn als Blu-ray

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Welche Videospielgeschichte muss verfilmt werden? Welches Videospiel von Sony muss dringend eine Verfilmung erhalten?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Sony Pictures Home Entertainment & Plaion Pictures für die Bereitstellung der Preise.