Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚Flow‘ auf Blu-ray (MFA Film GmbH)

Kaum hat sich die kleine schwarze Katze den Schlaf aus den Augen gerieben, muss sie erschrocken feststellen, dass eine gewaltige Flut die alte Welt unter sich begräbt. Gerade noch so rettet sie sich auf ein Segelboot, wo nach und nach auch ein diebisches Äffchen, ein gutmütiger Labrador, ein schläfriges Wasserschwein und ein stolzer Sekretärvogel Zuflucht finden. Schon bald wird klar: Ihre Verschiedenheit ist ihre Stärke und gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen der neuen Welt.

Regisseur Gints Zilbalodis (AWAY – VOM FINDEN DES GLÜCKS) lässt uns in dieser großartigen Geschichte sanft in wunderschönen Tier- und Wasserwelten treiben. Obwohl FLOW auf eine ausschweifende Vermenschlichung seiner Protagonisten verzichtet, begegnen uns die tierischen Abenteurer ungemein beseelt. Sie vermitteln über Miauen, Grunzen und Bellen mehr Emotionen, als sie es mit Hilfe prominenter Synchronstimmen jemals könnten. FLOW ist ein Highlight für Groß und Klein!

FLOW hat den Oscar 2025 für den Besten Animationsfilm gewonnen! Dies bedeutet eine herausragende Anerkennung für das Phänomen aus Lettland: Der außergewöhnliche Animationsfilm brachte bereits das Publikum in Cannes zum Staunen und gewann in der Folge zahlreiche Preise, u. a. einen Golden Globe, den Europäischen Filmpreis, den Spirit Award, vier Preise in Annecy, den New York Critics Circle Award of Animation, sowie den Prix Lumières und den César. Insgesamt kann FLOW bisher auf über 80 Auszeichnungen verweisen.

© 2024 Dream Well Studio, Sacrebleu Productions, Take Five, MFA Film GmbH / ab 17. Juli 2025 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Was gibt es zu gewinnen?

Die schwarze Katze Wir verlosen zusammen mit MFA Film GmbH zum Heimkinostart von Flow insgesamt zwei Exemplare des Films für euch. Gewinner:in 01-02: 1x Flow als Blu-ray

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Dein Freund und Helfer Hast du ein Haustier? Falls ja, welches und warum gerade dies? Und falls nein, welches Haustier würdest du am liebsten bei dir wohnen lassen?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an MFA Film GmbH für die Bereitstellung der Preise.