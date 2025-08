gamescom 2025 – Level Infinite enthüllt sein Leineup für die Messe

Nachdem viele Publisher schon vorgestellt haben, womit sie die Besucher auf der gamescom 2025 unterhalten wollen, zieht nun Level Infinite nach. In Halle 6 können insgesamt vier Spiele bestaunt und auch angespielt werden. Außerdem enthüllt Level Infinite mit seinem Showcase Into the Infinte am gamescom-Mittwoch (20. August) noch weitere Exkluvitäten.

Level Infinite präsentiert Spiele und Merchandise

Angespielt werden kann auf der gamescom 2025 Dune: Awakening vom Entwickler Funcom. Besucher sollen verschiedenstes Gameplay des Survival-MMO’s erleben und auch den ikonischen Sandwurm vor Ort bewundern können. Ebenfalls vor Ort ist Dying Light: The Beast, welches am 19. Oktober diesen Jahres erscheint. Wer vorher also einen Eindruck gewinnen möchte der zur Kaufentscheidung beitragen könnte, der kann auf der gamescom 2025 in das Spiel reinschnuppern. Außerdem wird ein Touristencenter des Castor Wilds, also des Schauplatzes des Spiels vor Ort sein, in dem es auch Merchandise zu ergattern geben wird.

Für wen MMO’s nicht die richtige Art von Multiplayer sind, der hat vielleicht bei Exoborne mehr Spaß. Der Open-World-Extraction-Shooter lässt euch in Dreiertreams gegeinander antreten, wobei die Gefahr aber auch von der Umgebun und nicht nur von den anderen Spielern herrührt. Mit dem Mobile-Game PUBG MOBILE könnten Besucherinen ihr Spiel für unterwegs finden. Das Battle-Royal-Spiel zeigt auf der Messe neue Inhalte des Updates 4.0, unter anderem auch einen ganz neuen Spielmodus.

Wer nicht bei der gamescom dieses Jahr vor Ort sein kann, der kann am Mittwoch dem 20. August auch um 19 Uhr das Into the Infinite Showcase anschauen, bei dem die hier aufgeführten Spiele vorgestellt werden und auch Entwickler über ihre Arbeit sprechen.

Quelle: Level Infinite via Pressemitteilung