Bis zur Glotze – Der Switch 2-Zubehör Guide – Was braucht man wirklich? | Folge 155

Die Nintendo Switch 2 ist bereits seit einigen Wochen auf dem Markt und wir haben auch hier bereits viel darüber gesprochen. Doch mit einer Sache haben wir uns parallel ebenfalls beschäftigt: Nämlich mit dem Zubehör der Konsole. Die Menge an Peripherie ist groß und wir haben vieles davon in den vergangenen Wochen getestet. Aber was braucht man davon wirklich?

Welches Zubehör braucht man wirklich für die Nintendo Switch 2?

In Folge 155 von Bis zur Glotze sprechen wir über Zubehör. Genauer gesagt über das, was es für die Nintendo Switch 2 gibt. Dafür haben wir uns zahlreiche Produkte angeschaut und getestet und wollen darüber sprechen, was man davon wirklich braucht. Denn manches hat uns wirklich positiv überrascht, andere Dinge ließen uns doch eher kalt. Dafür haben wir von Nintendo selbst, aber auch Drittherstellern wie Subsonic oder ProCase einige Produkte erhalten, die wir testen konnten.

Ob Cases, Griffhalterungen, Displayfolien oder der Switch 2 Pro Controller. Wir konnten uns wirklich zwischen vielen Dingen aus dem Switch 2-Kosmos befassen. Aber auch wenn wir die Produkte gestellt bekommen haben, sind wir durchaus kritisch. Denn während uns das ein oder andere Produkt begeistert und für uns tatsächlich eine sinnvolle Ergänzung abbildet, gibt es auch die ein oder andere Enttäuschung, die wir kaum bis gar nicht empfehlen können.

Doch was das genau ist, für wen was geeignet ist und was es überhaupt so auf dem Markt gibt – das erfahrt ihr in dieser Folge!