Bis zur Glotze – Die besten Indie-Games für diesen Sommer | Folge 154

Wenn sich Maarten und Tobias in Bis zur Glotze zusammensetzen, dann kann man sich auf einen ausführlichen Talk über tolle Indie Games einstellen. So erst wieder geschehen. Die Beiden haben dabei ein wieder mal vielseitiges Portfolio an kleinen Perlen mitgebracht, wenn man mal wieder keine Lust auf immer gleiche AAA-Kost hat.

Von einer Weltraum-Odyssey über Pikmin-Kultisten bis hin zu einem unterwältigenden Collectathon

Ein weiteres Mal haben sich Maarten und Tobias zusammengesetzt, um über ein paar Games zu quatschen. Und größtenteils geht es mal wieder um Indiespiele. Solo-Entwickler*innen und kleinere Studios finden bei uns eben immer einen Platz.

Maarten freut sich zum Beispiel sehr darauf, in Everdeep Aurora und Zefyr: A Thief’s Melody einzutauchen. Diese zwei Indiespiele sind bereits eine Weile unter seiner Beobachtung und er könnte schon etwas mehr zocken, wenn er nicht von den Speedruns während des Summer Games Done Quick-Events abgelenkt worden wäre.

Tobias hat es aber geschafft, ein wenig zu zocken. So hat er in der neuesten Erweiterung von Rimworld namens „Odyssey“ eine Weltraum-Reise absolviert, in Worship seinen eigenen Kult gegründet und in der Sims 4-Erweiterung „Zauber der Natur“ eine Fee aus seiner DND-Kampagne nachgestellt. Mehr Eindrücke zu all diesen Spielen und noch ein wenig mehr bekommt ihr in Folge 154 von Bis Zur Glotze.