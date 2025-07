Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 30.2025

Ein weiteres Mal ist unsere Releasevorschau bis zum Rand mit neuen Spielen gefüllt. Wenn ihr also Probleme mit Reizüberflutung habt, dann seid vor dieser Ausgabe gewarnt, wir haben 29 Spiele für euch zur Auswahl. Sagt am Ende also nicht, dass da nichts für euch dabei gewesen ist, das ist statistisch fast schon unmöglich.

Viele Spiele in der Releasevorschau, vielleicht schon zu viele?

Kick’n Hell (PC) – 21. Juli

Auf einer Reise, um Satan zu erledigen bewegt ihr euch durch die Hölle, indem ihr euch mit eurem Fuß abstoßt und diesen dann auf den Köpfen eurer Gegner platziert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The King is Watching (PC) – 21. Juli

Gleichermaßen ein City Builder wie ein Tower Defense-Spiel, in welchem eure Untertanen schneller arbeiten, wenn ihr als König sie beobachtet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Luto (PC, PS5, XSX) – 22. Juli

Ein psychologischer Horrortrip über eine Person, die ihr Zuhause nicht verlassen kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Misc. A Tiny Tale (PC, Switch) – 22. Juli

Ein herziger kleiner 3D Platformer über kleine Figürchen, die aus Alltagsgegenständen zusammengesetzt wurden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Resonant Blade (PC) – 22. Juli

Ein Retro Action Adventure, welches als Inspirationsquellen Hyper Light Drifter und Zelda angibt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

VILE: Exhumed (PC) – 22. Juli

Ein Horror Point’n’Click, hier erforscht ihr einen Computer und bringt dabei verstörende Dateien und Bilder zum Vorschein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wildgate (PC, PS5, XSX) – 22. Juli

Ein Multiplayer Weltraum Looter-Shooter.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

and Roger (PC, Switch) – 23. Juli

Eine stilistische Visual Novel über ein Mädchen, ihren vermissten Vater, einen Fremden und Medikamente.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Animal Shelter 2 (PC) – 23. Juli

Ein gemütlicher Tierheimsimulator, in welchem ihr dafür sorgt, dass es den Vierbeinern gut geht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cards and Towers (PC) – 23. Juli

Ihr würdet beim Namen des Spiels bestimmt nicht darauf kommen, dass es sich um einen Mix aus Deckbuilder und Tower Defense handelt, oder?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Elemental Towers (PC, MetaQuest) – 23. Juli

Ein Puzzlespiel in VR über magische Türme, Drachen und die vier Elemente.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

One Man’s Trash (PC) – 23. Juli

Kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der eine Festplatte mit hunderten Bitcoins auf einer Müllhalde verloren hat und diese nun seit Jahren sucht? Nun, in diesem Spiel sucht auch ihr nach dieser Festplatte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wheel World (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 23. Juli

Ein Radrennspiel mit einem aufgemotzten Geisterfahrrad.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Boulder Dash: 40th Anniversary (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 24. Juli

Der Puzzle-Klassiker wird 40 Jahre alt und bekommt dafür eine spezielle Edition geschenkt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Clutchtime: Basketball Deckbuilder (PC) – 24. Juli

Hierbei handelt es sich um…nun, ein Basketball-Kartenspiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Diner Bros 2 (PC) – 24. Juli

Ein chaotischer, lustiger Restaurant-Manager.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Endzone 2 (PC) – 24. Juli

Ein postapokalyptischer Survival-Kolonien-Aufbausimulator.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hotel Galactic (PC) – 24. Juli

Ein behaglicher Hotelmanager mit einem Stil, der liebevoll von Ghibli-Filmen inspiriert wurde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mini Painter (PC) – 24. Juli

Ein kleines, gemütliches, isometrisches Desktop-Spiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

s.p.l.i.t (PC) – 24. Juli

Ein kleines psychologisches Horrorspiel über einen Programmierer, der eine große Malware-Attacke plant.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Switch 2) – 24. Juli

Das Party-Abenteuer von Mario und Co. wird um einige Minispiele erweitert, welche die Features der Switch 2 verwenden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Great Villainess: Strategy of Lily (PC) – 24. Juli

Ein taktisches, rundenbasiertes Strategiespiel, in welchem eine wiederauferstandene Schurkin in einem Imperium mithilfe von Livestream-Techniken eine Revolution beginnt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Total Chaos (PC) – 24. Juli

Düsterer Survival-Horror mit grotesken Kreaturen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wuchang: Fallen Feathers (PC, PS5, XSX) – 24. Juli

Nach dem Erfolg von Black Myth: Wukong kommt jetzt das nächste Soulslike aus China.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Heroes & Dice (PC) – 25. Juli

Ein Dungeon Crawler, in dem ihr die Aktionen eurer Helden mit Würfeln bestimmt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Switch, Switch 2) – 25. Juli

Ein neuer Teil des Sci-Fi-Detektivabenteuers.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Oxide Room 208 (PC, PS5) – 25. Juli

Acht Leute sind in diesem Horrortitel in einem Labor miteinander eingesperrt, aber sie sind nicht alleine.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pip My Dice (PC) – 25. Juli

Ein Kniffel-Roguelite, welches an ein gewisses Poker-Roguelite erinnert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wild Hearts S (Switch 2) – 25. Juni

Wer in Monster Hunter noch nicht genug gewaltige Viecher erlegt hat, der kann hier direkt weitermachen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Puh, das war mal wieder eine randvolle Releasevorschau, aber wir haben es bis ans Ende geschafft. Und welches Spiel von all diesen Titeln hat euer Interesse besonders geweckt? Teilt es gerne mit uns und wir sehen uns dann nächste Woche an Ort und Stelle wieder.

Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Leenzee