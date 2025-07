Steam – Diverse Spiele mit sexuellen Inhalten aufgrund von Druck durch Zahlungsabwickler gelöscht

Steam hat seine Richtlinien dahingehend geändert, was in Spielen, die auf der Plattform veröffentlicht werden, enthalten sein darf. Das ist insoweit erst einmal nichts Ungewöhnliches, nun ist jedoch der Grund dafür öffentlich geworden. Demnach sollen vor allem Zahlungsabwickler Druck auf Valve ausgeübt haben, mit der Aussicht, dass Kund*innen vielleicht keine Spiele mehr auf der Plattform kaufen dürfen.

Steam gibt Druck von Paypal und Co. nach

Es hat hauptsächlich etwas mit dem Zahlungssystem in den USA zu tun. Dort haben VISA und Mastercard im Grunde ein Duopol auf Zahlungsabwicklungen. So können sie Kund*innen, deren Zahlungsabläufe ungewöhnlich sind oder deren getätigte Käufe nicht ins Bild passen, auf eine Sperrliste zu setzen. Dies hat häufig auch mit Lobbyismus zu tun und betrifft in den USA, man könnte es erahnen, oft pornografische Inhalte. Gesperrte Kund*innen bekommen dann vor allem Probleme mit den Banken, die wiederum Probleme mit den Kreditinstituten bekommen.

Dies ist natürlich alles nur grob heruntergebrochen, aber was als Fazit bleibt, ist, dass es sich um einen komplexen Prozess handelt, der vor allem in den USA ein wichtiger Aspekt ist. Als Resultat wurden nun etliche Spiele mit pornografischen Inhalten von der Plattform entfernt. Anbei haben wir einen Screenshot mit einigen Beispielen für euch.

Valve hat auf Nachfrage bestätigt, dass es sich bei diesem Schritt um eine Aktion handelt, die auf Druck einiger Zahlungsabwickler getätigt wurde. Sie sei mit deren Regeln nicht vereinbar. Welche Zahlungsabwickler genau gemeint sind, wird nicht genannt. Die eben genannten VISA und Mastercard sind realistisch, aber auch PayPal ist ein großer Player, der Einfluss nehmen könnte. Die neue Regel lautet „Inhalte, die möglicherweise gegen die Richtlinien und Standards verstoßen, die von Steam-zugehörigen Zahlungsabwicklern, verwandten Kartennetzwerken und Banken oder Internetverbindungsanbietern festgelegt wurden. Insbesondere bestimmte Arten von nicht jugendfreien Inhalten.“

Das Statement seitens Valve liest sich wie folgt:

Wir wurden kürzlich darüber informiert, dass bestimmte Spiele auf Steam gegen die Regeln und Standards einiger unserer Zahlungsabwickler sowie deren Kartennetzwerke und Banken verstoßen. Als Resultat darauf haben wir diese Spiele vom Verkauf aus dem Steam Store entfernt, da der Verluss von Zahlungsmethoden Kund*innen davon abhalten würde, andere Produkte und Spiele auf der Plattform zu erwerben. Wir informieren die Entwickler dieser Spiele direkt und stellen App Credits aus, sollten sie ein weiteres Spiel haben, welches sie in Zukunft bei Steam verbreiten möchten.“

Quelle: gamingonlinux / Steamworks

Titelbild: 2022 © Valve