Bis zur Glotze – Über Elden Ring: Neightrein & Probleme bei Indie Games | Folge 153

Es war heiß. Um genau zu sein der heißeste Tag des Jahres. Maarten und Tobias haben es sich trotzdem nicht nehmen lassen, über ihre aktuell gezockten Spiele zu quatschen. Also alle Fenster auf, das Wassereis rausgekramt und das machen, was Gamer bei so einem Wetter eben machen: Rollos runter und Headset auf.

Über Schwierigkeitsgrade in Soulslikes, toxische Gaming-Communities und Probleme bei der Indie-Entwicklung

Da wären zum Beispiel mal wieder ein paar Indie-Spiele, die Maarten gespielt hat. Diese blieben trotz ihrer wunderschönen Pixeloptik aber leider ein wenig hinter den Erwartungen zurück und offenbarten gleichzeitig ein paar Probleme, die wahrscheinlich mit sich kommen, wenn man als Solo-Dev ein Spiel entwickelt. Bugs, leere Level, schlecht gestaltete Menüs, interessante Konzepte nicht gut genug zu Ende gedacht, all das kann halt bei der Indie-Entwicklung passieren. Sind die daraus resultierenden Spiele ihr Geld dann noch wert?

Tobias hat sich hingegen etwas mehr mit ein paar Multiplayer-Spielen beschäftigt.

In Elden Ring: Nightrein hat er Monster aus dem Fromsoft-Universum zu Fall gebracht und im Action-MOBA Predecessor Erfahrung mit einer besonders toxischen Gaming-Community gemacht. Währenddessen ist Maarten im DLC zu Lies of P mal wieder tausende Tode gestorben und rückt erneut die Diskussion ins Rampenlicht, wie sinnvoll Schwierigkeitsgrade in Soulslikes sind.

Also schnappt euch ein Eis und lauscht gespannt Folge 153 von Bis Zur Glotze!