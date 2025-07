Lootchest – Das sind die Inhalte im Juni 2025

Die Inhalte einer Lootchest

In der Lootchest befinden sich in der Regel fünf bis sieben unterschiedliche Items zu bestimmen monatlichen Themen. In jeder Box liegt auf jeden Fall ein T-Shirt mit drin, dies lässt sich auch daraus erschließen, dass ihr bei der Bestellung eure T-Shirt-Größe mit angeben müsst.

Ansonsten erwarten euch unter anderem Tassen, Süßigkeiten aus aller Welt, Funko Pop! Figuren, Schlüsselanhänger, Eiswürfel-Formen, Comics, Notizbücher, Kissen, Spardosen, Portemonnaies, Hörspiele, Poster, Soundtracks, Müslischalen, Handtücher, Pins, Trading Cards, Energydrinks, Plüschtiere und Kartenspiele. Die Bestückung ist dabei in jeder Box gleich, bestimmte Artikel (meist Figuren oder Plüschtiere) können allerdings in mehreren Varianten in den Boxen vorhanden sein. Dadurch gibt es gleich zwei Überraschungen, welche Box man erwischt hat – also wie bei digitalen Lootboxen auch.

Der inhaltliche Wert der Boxen liegt somit monatlich bei ca. 40 €, also ein sehr guter Kurs.

Das Preismodell