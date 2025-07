Aerosoft – Diese Spiele bringt das Studio zur gamescom 2025

Aerosoft stellt auch in diesem Jahr auf der gamescom 2025 ein abwechslungsreiches Line-up an Simulationen und Strategiespielen vor. Vom 20. bis 24. August könnt ihr in Köln nicht nur die bewährten Simulationsklassiker spielen, sondern auch neue Highlights sehen.

Aerosoft reist mit vielen Titeln nach Köln

Das Line-up von Aerosoft für die Kölner Messe ist durchaus üppig. Besonders sticht das Strategiespiel Fata Deum hervor, in dem man entscheidet, ob man die Anhängerschaft durch Güte oder durch Tyrannei gewinnen möchte. Inspiriert von klassischen Göttersimulationen, bietet Fata Deum die Möglichkeit, Siedlungen und deren Bewohner nach eigenen Vorstellungen zu formen, die Welt nach Belieben zu beeinflussen und sich mit anderen Göttern um Macht zu messen. Dabei gilt es, die von den Schicksalsgöttinnen gestellten Aufgaben zu meistern und als junge Gottheit eine eigene Geschichte zu schreiben.

Aerosoft bleibt dem Simulationsgenre treu und präsentiert mit dem Military Logistics Simulator eine Simulation, die sich den logistischen Herausforderungen abseits der Front widmet. Im Park Ranger Simulator wiederum übernehmen Spieler die Verwaltung eines weitläufigen, belebten Nationalparks und kümmern sich um vielfältige Aufgaben wie Reparaturen, das Löschen von Waldbränden, Tierbestandskontrollen oder das Fällen und Entfernen von Bäumen. Der Titel kann sowohl allein als auch im Cross-Plattform-Multiplayer mit Freunden gespielt werden.

Simulationsfans haben ihre Anlaufstelle

Ein weiteres Highlight ist Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation, die in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Mülheim entwickelt wird. Hier erleben Feuerwehr-Fans den Alltag auf einer Feuerwache hautnah und haben sogar die Möglichkeit, in der Entertainment Area am Stand B-043 in Halle 9 Fotos mit einem echten Land-Rover (Ineos Grenadier) der Feuerwehr Mülheim zu machen.

Im Notaufnahme-Simulator schlüpft ihr in die Rolle von Ärztinnen und Ärzten und stellen sich den Herausforderungen der Notfallmedizin in einer realistisch nachgebildeten deutschen Notaufnahme. Darüber hinaus können Besucher an immersiven Anspielstationen weitere Titel ausprobieren: So ist der Bus-Simulator The Bus in diesem Jahr gleich in zwei realistischen Bus-Cockpits spielbar, und auch die U-Bahn-Simulation SubwaySim 2 kann über eine authentische Steuereinheit getestet werden.

Das vollständige Line-up in der Entertainment Area umfasst:

Fata Deum von 42 Bits Entertainment

Fernbus Simulator von TML-Studios

Heavy Cargo von tox² interactive

Military Logistics Simulator von Nano Games

Notaufnahme-Simulator von Caipirinha Games

Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation 3 von crenetic (Neuheit)

On The Road von tox² interactive

Park Ranger Simulator von PolygonArt

SubwaySim 2 von Simuverse Interactive mit realistischer Steuereinheit

The Bus von TML-Studios mit realistischem Bus-Cockpit

Truck & Logistics Simulator von Simula Games

Quelle: Aerosoft

Bild: 2025 © Aersosoft

Video: 2025 © Aersosoft via YouTube