gamescom 2025 – Capcom stellt das gesamte Line-up vor

Capcom hat für die gamescom 2025 zwar schon die Teilnahme bestätigt, doch das komplette Line-up wurde erst heute bekannt gegeben. Neben den bereits bekannten Titeln, ist auch überraschenderweise schon Pragmata dabei, wo wir im Rahmen des Summer Game Fest auch schon Gameplay gesehen haben.

Mit Resident Evil, Pragmat und Onimusha zur gamescom 2025

Capcom hat am heutigen Mittwoch das vollständige Programm für die Gamescom 2025 vorgestellt. Neben den bereits angekündigten Haupttiteln Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword dürfen wir uns außerdem darauf freuen, erstmals Pragmata anspielen zu können. Auch die beiden Launch-Titel für die Nintendo Switch 2, Street Fighter 6 und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, werden vor Ort spielbar sein. Der Capcom-Stand erstreckt sich über eine Fläche von 950 Quadratmetern in Halle 9 und bietet neben den zahlreichen Spielstationen auch ein besonderes Kino-Erlebnis. Capcom möchte mit über 85 Spielestationen vor Ort in Köln sein. Aber Warteschlangen müssen wir üblicherweise natürlich trotzdem erwarten.

Darüber hinaus sind während der gesamten Gamescom-Woche mehrere internationale Livestreams geplant, bei denen prominente Gäste auftreten werden. Für das deutschsprachige Publikum produziert Rocket Beans TV außerdem täglich exklusive Sendungen und Show-Formate direkt vom Capcom-Stand, die ihr auf YouTube und Twitch verfolgen könnt.

Tickets für die Messe können im offiziellen Shop erworben werden.

Quelle: Capcom

Bild: 2025 © Capcom