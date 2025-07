Die Vorfreude auf die gamescom 2025 steigt: astragon Entertainment und Team17 haben heute ihr Messeprogramm angekündigt. Vom 20. bis 24. August laden die beiden Publisher nach Köln ein, um zahlreiche Neuheiten und Highlights aus ihrem aktuellen Portfolio zu zeigen.

Eine breite Produktpalette für die gamescom 2025

In Halle 6 am Stand B-060 erwartet euch ein abwechslungsreiches Angebot, das Gamer-Herzen höherschlagen lässt. astragon Entertainment präsentiert seine neuesten Simulationshighlights: Im Firefighting Simulator: Ignite schlüpft ihr in die Rolle mutiger Feuerwehrleute und erlebt packende Einsätze, bei denen Teamwork, schnelle Reaktionen und modernste Ausrüstung gefragt sind, um Brände zu löschen und Leben zu retten. Mit Seafarer: The Ship Sim begebt ihr euch auf hohe See – steuert detailgetreue Schiffe durch realistische Gewässer, meistert anspruchsvolle Missionen und entdeckt die Faszination der Schifffahrt aus nächster Nähe.

Auch Team17 hat jede Menge frischen Wind im Gepäck und bringt eine bunte Auswahl an Indie-Perlen mit: Im humorvollen Golf With Your Friends 2 könnt ihr euch auf verrückte Minigolf-Kurse freuen, bei denen Spaß und Chaos garantiert sind – perfekt für gesellige Runden mit Freund:innen. Das abenteuerliche Sintopia entführt euch in eine skurrile Höllenwelt, in der ihr als Seelenverwalter:innen mit viel Witz und Kreativität das Chaos bändigt und knifflige Aufgaben löst. Im actiongeladenen Koop-Shooter Wraith Ops formiert ihr ein Eliteteam und stellt euch gemeinsam gefährlichen Missionen voller Taktik und Spannung. Rogue Point setzt auf strategisches Teamplay: In diesem taktischen Shooter arbeitet ihr eng mit euren Mitspieler:innen zusammen, um zwielichtige Gegner zu besiegen und knifflige Herausforderungen zu meistern. Für alle, die es entspannter mögen, bietet Nice Day for Fishing eine idyllische Auszeit am Wasser – angelt in malerischen Landschaften, sammelt seltene Fische und genießt die friedliche Atmosphäre.

Quelle: astragon Entertainment/ Team17

Bild: 2025 © astragon Entertainment