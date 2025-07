gamescom 2025 – Bandai Namco stellt sein Line-up für die Messe vor

Der japanische Publisher Bandai Namco wird auf der gamescom 2025 mit einem Stand vertreten sein und hat gleich drei Spiele im Gepäck. Vor Ort können sogar zwei Spiele angespielt werden und auch Fotos mit Vampir-Cosplayern gemacht werden.

Bunte Auswahl von Vampieren bis zu Anime-Style

Dieses Jahr dürfen wir uns bei Bandai Namco auf drei sehr unterschiedliche Spiele freuen, sowohl was die Optik als auch das Gameplay angeht. Mit Towa and the Guardians of the Sacred Tree kommt ein Roguelite in Anime Optik, bei dem es darum geht sein Dorf und den namensgebenden heiligen Baum vor dem Antagonisten Magetsu und seinen Schergen zu beschützen. In isometrischer Ansicht prügelt man sich effektgewaltig durch Gegnerhorden und kann sein Dorf im Laufe der Zeit verbessern und natürlich auch für die spielbaren Wächter Upgrades freischalten. Besonders schön ist hier der mögliche Couch-Koop mit geteiltem Bildschirm, wobei auch ein online Koop vorhanden sein wird. Das Spiel soll am 19. September 2025 für rund 30 € für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC verfügbar sein. Auf der gamescom soll eine spielbare Demo angeboten werden.

Weniger farbenfroh, aber vielleicht sogar stimmungsvoller wird Little Nightmares III. Als nunmehr dritter Teil der Abenteuereihe können Spieler erneut im lokalen Koop oder alleine durch die finsteren Welten von links nach rechts reisen. Auf der gamescom wird eine neue Demo anspielbar sein. Hier gibt es einen Karneval zu erkunden, auf dem es alles andere als lustig oder festlich zugeht. Little Nightmares III soll am 10. Oktober 2025 für rund 40 € für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC erscheinen.

The Blood of Dawnwalker hingegen ist ein Open-Word-Action-RPG, das in einer Fantasy Version des 14. Jahrhunderts spielt. Wie der Name sagt übernimmt der Spieler die Rolle des jungen Mannes Coen der zu einem Dämmerblut wird und damit zwischen Nacht und Tag wandelt. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt, das Spiel soll aber im Jahr 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht werden. Den gameplay Trailer vom XBox Showcase diesen Jahres dazu findet ihr unten.

