Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 28.2025

Wir haben die nächste Releasevorschau für euch am Start, diesmal sind es ein paar mehr Titel als letzte Woche. Gut, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, so viel ist es dann auch wieder nicht, ganze 13 Titel haben wir in dieser Kalenderwoche für euch. Wir sind gespannt, ob da ein Spiel für euch dabei ist.

Die verflixxte 13 in der Releasevorschau

College Football 26 (PS5, XSX) – 7. Juli

Bei uns ist der Schulsport nicht unbedingt so nennenswert, in den USA ist College Sport aber ganz großes Kino und so erscheint neben dem neuen Madden, welches im August auf den Markt kommen wird, auch noch dieses Spiel zum College Football.

Missile Command Delta (PC, PS5, Switch) – 8. Juli

In einer Mischung aus Adventure und Strategiespiel seid ihr als Gruppe junger Freund*innen in einem Bunker gefangen und müsst heranfliegende Raketen abwehren.

Warranted Humanity (PC) – 9. Juli

Ein 2D-Sidescroller in der Zombie-Apokalypse mit allseits bekannten Elementen aus dem Survival, sprich Crafting, einen Shelter verwalten, neue Fähigkeiten lernen usw.

Cats Away (PC, PS5, Switch) – 10. Juli

Ein Echtzeit-Strategiespiel mit Kätzchen und Anime-Mädchen als Piraten auf hoher See.

Everdeep Aurora (PC, Switch) – 10. Juli

Und wir bleiben bei Kätzchen, dieses Abenteuer ist grafisch stark von dem GameBoy inspiriert und erzählt die Geschichte einer kleinen Katze und seinem Bohrer.

Every Day We Fight (PC) – 10. Juli

In einer Mischung aus Strategie und Echtzeit-Erkundung ist eure Truppe in einer Zeitschleife während einer Zombie-Apokalypse gefangen und die letzte Hoffnung der Menschheit.

Ground of Aces (PC) – 10. Juli

In diesem Strategiespiel übernehmt ihr die Kontroller über einen Militär-Flugplatz im zweiten Weltkrieg.

Islanders: New Shores (PC, PS5, XSX, Switch) – 10. Juli

Eine Neuauflage des gemütlichen City Builders von 2019.

Mycopunk (PC) – 10. Juli

Ein missionsbasierter Koop-Shooter mit Cel Shading-Grafik.

Prison Boss: Prohibition (PC, PS5, MetaQuest) – 10. Juli

In diesem VR-Spiel müssen wir Schmuggelware herstellen und an die Kundschaft bringen, ohne die Gesetzeshüter auf uns aufmerksam zu machen.

Last Report (PC) – 11. Juli

In diesem Horror-Adventure spielt ihr einen Park Ranger, der auf den Überwachungsaufnahmen merkwürdige Sachen sieht.

Patapon 1 + 2 Replay (PC, PS5, Switch) – 11. Juli

Remakes der Rhythmusspiele, welche damals exklusiv auf der PSP erschienen.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 11. Juli

Die legendären Skatingspiele kommen in neuem Gewand daher.

Und so haben wir auch diese Releasevorschau schnell abgehakt. Um zu unserer eingangs erwähnten Frage zurückzukehren: War etwas für euch dabei? Wir hoffen doch sehr. Falls nicht, dann könnt ihr gerne nächste Woche wieder vorbeischauen, wenn wir euch noch mehr neue Spiele präsentieren.

Titelbild: 2025 © Ysbryd Games | 2025 © Activision