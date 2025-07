Summer Games Done Quick – Sommerevent der Speedrunner geht in die nächste Runde

Es ist mal wieder soweit, Summer Games Done Quick ist gestartet. Das heißt natürlich, dass nun eine Woche lang wieder durchgehend zahlreiche Spiele in rasender Geschwindigkeit durchgespielt werden. Und wie immer dient das Event vordergründig dazu, Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Summer Games Done Quick 2025 startet passend zu Speedrunning mit Sonic

Das Event begann heute gegen 18:30 Uhr mit einer Eröffnung und nun startet der erste Run. Dieser ist, passend zum Thema Schnelligkeit, Sonic the Hedgehog 2 auf dem SEGA Genesis. Im Laufe der kommenden Woche werden zahlreiche Spiele in schnellster Zeit durchgespielt werden. Mit dabei sind zum Beispiel Klassiker wie Bioshock, Majora’s Mask oder Super Mario 64. Aber auch sehr aktuelle Spiele wie das Rätsel-Roguelike Blue Prince oder Indiana Jones und der große Kreis sind mit von der Partie. Wenn ihr die Liste aller Titel sehen wollt, gibt es auf der Website von GDQ ein Schedule.

Das Event dient natürlich wieder dazu, Spenden zu sammeln. Diese gehen diesmal wieder an Ärzte ohne Grenzen, welche sich schon lange für medizinische Nothilfe weltweit einsetzt. Wenn ihr auch dazu beitragen wollt, gibt es einige Möglichkeiten. So könnt ihr den Twitch-Kanal von GDQ abonnieren, direkt Spenden und somit auch in einen Preispool für verschiedene Goodies gelangen oder im Shop T-Shirts und anderen Merch erwerben.

Verfolgen könnt ihr das Event auf dem offiziellen Twitch-Kanal und auf der Webseite von GDQ.

