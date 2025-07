Techland – Dying Light-Studio fährt Verluste ein und stellt Projekte ein

Techland blickt auf zwei schwierige Jahre zurück: Das polnische Entwicklerstudio, bekannt für die Dying-Light-Reihe, musste in den vergangenen Geschäftsjahren erhebliche finanzielle Rückschläge hinnehmen. Wie aus aktuellen Unternehmenszahlen hervorgeht, schrieb Techland 2023 ein Minus von rund 31,6 Millionen Euro, gefolgt von weiteren Verlusten in Höhe von etwa 21,18 Millionen Euro im Jahr 2024. Hauptgrund für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass seit dem Release von Dying Light 2: Stay Human im Jahr 2022 kein neues Spiel mehr auf den Markt kam. Zudem fährt man keine Einnahmen durch beispielsweise Live-Service-Games ein.

Im Zuge der angespannten Lage sah sich das Studio gezwungen, zwei laufende Projekte einzustellen. Während Details zu den gestrichenen Titeln weitgehend ausblieben, wird vermutet, dass darunter ein ambitioniertes Open-World-Fantasy-Action-RPG auf Basis einer neuen Marke war, das 2022 erstmals angekündigt wurde. Über das zweite eingestellte Projekt gibt es bislang keine weiteren Informationen.

Trotz dieser Rückschläge richtet Techland den Blick nach vorn und setzt große Hoffnungen auf den bevorstehenden Release von Dying Light: The Beast. Das neue Spiel soll am 22. August 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sind ebenfalls geplant, werden jedoch erst gegen Ende des Jahres erwartet. Der Erfolg dieses Titels ist für das Studio von zentraler Bedeutung, um die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Allerdings maximiert es auch das Risiko, falls der Titel nicht wie erhofft performed.

Parallel dazu bestätigte Techland, dass bereits an einem weiteren neuen Spiel gearbeitet wird, das die Lücke der eingestellten Projekte füllen soll. Konkrete Details zu diesem Vorhaben wurden bislang jedoch nicht genannt.

Auch die Unterstützung bestehender Spiele bleibt ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. So erhielt Dying Light 2 Ende Juni ein umfangreiches Update, das neben einem neuen Event auch Crossover-Inhalte mit dem Indie-Hit „Balatro“ bietet. Damit unterstreicht Techland, dass man trotz der Herausforderungen weiterhin auf die Pflege und Weiterentwicklung der eigenen Marken setzt.