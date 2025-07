Bis zur Glotze – Entlassungen und Schließungen: Alles zum historischen Xbox-Chaos | Folge 152

Beben bei Microsoft. In der Gaming-Sparte, also Xbox, gab es Massenentlassungen und 9000 Menschen mussten nun ihren Platz räumen. Das Ergebnis: Schließungen, auf Eis gelegte Projekte und viel innere Unruhe. Doch was genau ist passiert?

Was passiert bei Xbox und sind die Konsequenzen?

Es ist das vielleicht traurigste Ereignis in der Gaming-Branche in diesem Jahr. Mit solchen Entlassungen war nicht zu rechnen. Viele Menschen wurden von einen auf den anderen Tag vor die Tür gesetzt. Die Konsequenz: Viele Spiele wurden eingestellt. Von Everwild und Perfect Dark wissen wir es, ebenso wie von dem unangekündigten Spiel der Macher von The Elder Scrolls Online. Aber auch Forza Motorsport soll nach den jüngsten Entlassungen eine tote Marke sein. Da es viele Nachrichten zu dem Thema gibt, die nach und nach eintrudeln, haben wir versucht dem Ganzen etwas Übersicht zu verschaffen und alles einzuordnen. In dieser Folge sprechen wir somit erst einmal über das was wir wissen, welche Studios und Spiele betroffen sind und wo es noch Unklarheiten gibt. Aber natürlich versuchen wir auch die Gründe ausfindig zu machen. Denn von offizieller Seite ist die Gemengelage etwas undurchsichtig, weil Microsoft sich sehr zurück hält. Die meisten News kommen über Journalisten und interne Stimmen rein. Jedoch scheint es einige Muster zu geben. Miss-Management, Investitionen, Shareholder-Pleasurement und das liebe Thema KI. „Viel Spaß“ mit der aktuellen Folge zu wünschen fällt da etwas schwer. In dem Sinne hoffen wir einfach, dass ihr euch mit dieser Ausgabe gut informiert fühlt!