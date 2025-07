Anthem – EA wird bald endgültig die Server abschalten

Für Anthem war es das. Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass man die Server des Bioware-Games bald endgültig abschalten wird. Dies gab der Publisher bekannt, nachdem auch nach langer Zeit kaum noch Leute Zeit mit dem Spiel verbringen. Der Titel ist bereits lange auch in der Kritik, weil der ursprüngliche Trailer ein anderes Bild vermittelte.

Das Aus für Anthem kommt im nächsten Jahr

Electronic Arts hat offiziell bestätigt, dass die Server des Online-Actionspiels Anthem am 12. Januar 2026 endgültig abgeschaltet werden. Damit wird das Sci-Fi-Abenteuer, das seit seiner Veröffentlichung 2019 ausschließlich online spielbar war, nach etwa einem halben Jahr nicht mehr zugänglich sein. Bereits ab dem 3. Juli 2025 ist es nicht mehr möglich, Premiumwährung im Spiel zu erwerben; vorhandenes Guthaben kann jedoch bis zur Abschaltung genutzt werden. Zudem wird Anthem am 15. August 2025 aus den Abonnementdiensten EA Play und Xbox Game Pass Ultimate entfernt, was den Zugang für Abonnenten einschränkt.

BioWare, das Studio hinter bekannten Rollenspielreihen wie Mass Effect und Dragon Age, wagte mit Anthem einen Schritt in ein neues Genre und setzte auf kooperatives Gameplay mit anpassbaren Exo-Anzügen, den sogenannten Javelins. Trotz der aufwendigen Inszenierung und der innovativen Flugmechanik konnte das Spiel die Erwartungen nicht erfüllen. Schon kurz nach der Veröffentlichung wurden zahlreiche Schwächen deutlich, darunter eine wenig überzeugende Handlung, monotone Missionen und ein Mangel an Endgame-Inhalten. Diese Kritikpunkte spiegelten sich auch in den Bewertungen wider: Anthem erzielte lediglich einen Metascore von 59 Punkten und gilt als einer der größten Misserfolge in der Geschichte von BioWare.