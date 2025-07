Microsoft – Chaos bei Xbox: 9000 Leute auf einen Schlag entlassen

Es gab zwar bereits Gerüchte darüber, dass Microsoft demnächst einige Kündigungen durchführen werde, insbesondere bei Xbox. Doch das was nun bekannt ist, übertrifft alle Befürchtungen. Ca. 9000 Entlassungen in nahezu allen Bereichen bei Xbox. Das komplette Ausmaß ist immer noch nicht so richtig bekannt.

Massive Einschnitte bei Xbox, zahlreiche Studios betroffen

Microsoft hat eine neue, weitreichende Entlassungswelle angekündigt, bei der bis zu 9.000 Arbeitsplätze gestrichen werden – das entspricht etwa 4 Prozent der weltweiten Belegschaft des Konzerns. Besonders hart trifft es die Xbox- und Gaming-Sparte, in der zahlreiche namhafte Studios und Projekte von den Kürzungen betroffen sind.

Welche Studios sind betroffen?

Turn 10 Studios (Forza Motorsport): Das Studio verliert laut mehreren übereinstimmenden Berichten nahezu 50 Prozent seiner Mitarbeiter. Die Zukunft des Studios und der Motorsport-Reihe gilt nach diesen massiven Einschnitten als ungewiss.

King (Candy Crush): In der europäischen Niederlassung in Barcelona werden rund 200 Stellen gestrichen, was etwa 10 Prozent der Belegschaft entspricht.

ZeniMax/Bethesda: Auch hier gibt es Entlassungen, darunter die Einstellung eines neuen MMORPG-Projekts von ZeniMax Online Studios.

Call of Duty-Studios: Mehrere Studios, darunter Raven Software und Sledgehammer Games, sind von den Entlassungen betroffen. Konkrete Zahlen wurden bisher nicht genannt, aber die Kürzungen betreffen Teams, die an aktuellen und kommenden „Call of Duty“-Titeln arbeiten.

The Initiative (Perfect Dark): Das Studio wird komplett geschlossen, das Reboot von „Perfect Dark“ erscheint nicht mehr. Auch die Kooperation mit Crystal Dynamics wird beendet.

Rare: Das ambitionierte Action-Adventure „Everwild“ wird eingestellt.

Die Entlassungen sind Teil einer strategischen Neuausrichtung, mit der Microsoft laut Xbox-Chef Phil Spencer die Gaming-Sparte „auf dauerhaften Erfolg positionieren“ und sich auf „strategische Wachstumsbereiche“ konzentrieren will. Neben der Reduzierung von Management-Ebenen werden auch Investitionen in weniger erfolgversprechende Projekte zurückgefahren. Die aktuelle Kündigungswelle ist bereits die vierte größere innerhalb von 18 Monaten im Xbox-Bereich.

Quelle: Seattle Times

Bild © Xbox