Gewinnspiel – Wir verlosen 1x zwei Kinotickets für ‘Jurassic World: Die Wiedergeburt‘ (Kinostart: 02. Juli 2025)

Seit den Ereignissen auf Isla Nublar teilen sich Dinosaurier die Welt mit den Menschen. Fünf Jahre später hat sich die Ökologie des Planeten allerdings stark verändert und die Dinosaurier sind gezwungen, sich in isolierte äquatoriale Umgebungen zurückzuziehen. Angeführt von Superstar Scarlett Johansson (Marvel Cinematic Universe, Lucy), dem Emmy- und SAG-Nominierten Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) und dem zweifachen Oscar-Preisträger Mahershala Ali (Green Book – Eine besondere Freundschaft) begibt sich ein unerschrockenes Expertenteam in streng geheimer Mission zu einer entlegenen Insel.

Ziel ist es, für ein bahnbrechendes Heilmittel genetisches Material aus den größten Kolossen zu Land, zu Wasser und in der Luft zu extrahieren. Doch überschneidet sich die Operation mit dem Schicksal einer Familie, deren Boot von angreifenden Wassersauriern zum Kentern gebracht wurde. Gemeinsam stranden sie auf einer verbotenen Insel, die einst eine geheime Jurassic-Park-Forschungseinrichtung beherbergte und damit auch die gefährlichsten der gefährlichen Dinosaurier. In diesem Gebiet werden sie mit einem düsteren, schockierenden Geheimnis konfrontiert, das seit Jahrzehnten vor der Welt verborgen blieb…

Nach dem Abschluss der Jurassic World-Trilogie lenkt der kreative Visionär Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) die legendäre Blockbuster-Reihe nun in eine fesselnde, actiongeladene neue Richtung.

Die für den Oscar nominierte Scarlett Johansson spielt die erfahrene Expertin für verdeckte Operationen Zora Bennett. Mahershala Ali ist Duncan Kincaid, Zoras zuverlässiges Crewmitglied. Critics-Choice- und Olivier-Award-Gewinner Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) brilliert als Paläontologe Dr. Henry Loomis. Big-Pharma-Vertreter Martin Krebs wird vom Emmy-Nominierten Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) verkörpert, Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Mord im Orient Express) spielt Reuben Delgado, den Vater der schiffbrüchigen Familie.

© 2025 Universal Studios. All Rights Reserved. / ab dem 02. Juli 2025 im Kino.

Was gibt es zu gewinnen?

Die Dinos sind zurück Wir verlosen zusammen mit Universal Pictures International Germany zum Kinostart von Jurassic World: Die Wiedergeburt insgesamt vier Kinotickets für euch. Gewinner:in 01: 1x zwei Kinotickets zu dem neuen Film Jurassic World: Die Wiedergeburt plus Cap

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Jede Art ist besonders Welchen Dinosaurier findest Du am besten und vor allem warum?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Universal Pictures International Germany GmbH für die Bereitstellung der Preise.