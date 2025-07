Bis zur Glotze – Lohnt sich die Nintendo Switch 2? – Unser Fazit! | Folge 151

Seit einigen Wochen ist die Nintendo Switch 2 erhältlich und auch wir in der Redaktion haben uns mit der Konsole beschäftigt. Aber wie finden wir das neue Gerät? Lohnt es sich? Was kann sie? Wie viel Power steckt drin? Lohnt sich der Umstieg von der Switch 1?

Genau darüber sprechen Tobi und Christian in der dieser Folge von Bis zur Glotze und teilen ihre Ansichten und Eindrücke zu Konsole, Features, Spiele und sonstigen Dingen rund um die Konsole. Interessanterweise überschneiden sich viele Meinungen. Alles rund um die Switch 2 und ob sich der Kauf lohnt oder nicht, erfahrt ihr bei uns.

Es ist der erfolgreichste Konsolen-Launch aller Zeiten. Die Nintendo Switch 2 verkauft sich wie geschnitten Brot und erobert die Wohnzimmer. Dabei gibt es zum Launch ja noch gar nicht so viel Neues, außer natürlich allen voran: Mario Kart World. Dazu erschienen aber noch einige ältere Third-Party-Games, wie Cyberpunk 2077, Yakuza, Hitman oder Civilization 7. Aber wie laufen die Spiele? Wie ist die Konsole verarbeitet? Was ist der nächste Step?

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.