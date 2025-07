Indie Arena Booth – Das neue Line-Up ist so groß wie noch nie

Vom 20. bis 24. August 2025 präsentiert sich erneut die Indie Arena Booth (IAB) auf der gamescom in Köln mit ihrem bisher größten Auftritt. In Halle 10.2, Stand F010g – E019, erwartet euch auf rund 2.000 Quadratmetern eine vielfältige Auswahl von über 200 unabhängigen Spielen aus mehr als 40 Ländern. Unter dem Motto „Watch us Cook!“ werden frische und innovative Gameplay-Ideen gezeigt, begleitet von einem eigens produzierten Soundtrack und einem stimmigen visuellen Konzept.

Indie Arena Booth wird noch größer

Indies spielen auf der gamescom eine riesige Rolle und dafür ist natürlich Halle 10.2 immer die perfekte Anlaufstelle. Die Indie Arena Booth ist in diesem Jahr wieder einer der zentralen Anlaufpunkte für Indie-Games auf der gamescom und bietet eine Plattform für innovative, unabhängige Devs aus aller Welt. Auch in diesem Jahr wird geklotzt und nicht gekleckert und mehr Indies denn je, aus mehr Ländern denn je, lassen sich dort anspielen.

Zu den Spielen, die auf der IAB 2025 erstmals öffentlich spielbar sind, gehören unter anderem:

Duskfade – Ein atmosphärischer 3D-Action-Plattformer mit Clockwork-Ästhetik.

Fae & Fauna – Ein kreatives RPG, in dem bizarre Kreaturen gesammelt und eingesetzt werden.

GARBAGE COUNTRY – Ein handgezeichnetes Erkundungsspiel mit Tower-Defense-Elementen in einer postindustriellen Welt.

MÖRK BORG Heresy Supreme – Ein düsteres Heavy-Metal-RPG inspiriert von Tabletop-Spielen.

Prison of Husks – Ein nostalgisches Soulslike, in dem eine Puppe durch eine gemalte Unterwelt kämpft.

Neo Harbor Rescue Squad – Ein actionreiches Notfall-Einsatzspiel voller Minigames.

Eine vollständige Liste aller Titel ist auf der offiziellen Website der Indie Arena Booth zu finden.

Stetige Weiterentwicklung

Erstmals widmet die IAB in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) einen eigenen Bereich namens „Games for Democracy“. Hier werden Spiele präsentiert, die sich mit Themen wie zivilgesellschaftlichem Engagement, Meinungsfreiheit und sozialer Verantwortung auseinandersetzen.

Der neue Trailer zur Indie Arena Booth 2025 gibt einen ersten Eindruck der ausgestellten Spiele und des Konzepts:

Quelle: Indie Arena Booth

Bild: 2025 © Super Crowd Entertainment GmbH

Video: 2025 © Super Crowd Entertainment GmbH via YouTube