The Alters – Wurde der Einsatz von KI bei der Entwicklung verheimlicht?

Das neue Sci-Fi-Adventure The Alters von 11 Bit Studios ist seit Mitte des Monats für PC und Konsolen erhältlich und sorgt, trotz positiver Wertungen, für Diskussionen. Im Zentrum der Kritik steht der Vorwurf, dass der Publisher den Einsatz von KI-generierten Inhalten nicht offengelegt habe, obwohl Valve seit Anfang 2024 eine entsprechende Kennzeichnung auf Steam vorschreibt.

Wurde bei The Alters eine Falschangabe gemacht?

Laut Valves Richtlinien müssen Entwickler angeben, wenn sie KI für Assets wie Texturen, Code oder Audio nutzen – egal, ob diese vorproduziert oder in Echtzeit generiert wurden. Doch im Steam-Store von The Alters findet sich kein derartiger Vermerk. Das stößt bei einigen Spielern auf Unmut, die in bestimmten Grafiken und Texten Anzeichen für KI-Nutzung erkennen wollen. Beweise für KI-generierte Grafiken gibt es zwar nicht, doch bei der Sprachlokalisierung mehren sich die Hinweise. Übersetzungsexperten berichten von auffälligen Fehlern, die auf den Einsatz von Large Language Models (LLM) hindeuten.

Die auf Game-Localization spezialisierte Lucile Danilov kritisierte scharf:

„Ich liebe The Alters – das Spiel ist fantastisch geschrieben. Aber das hier ist eine Schande. Teile eines KI-Prompts im Lokalisierungstool zu belassen? Das ist ein Schlag ins Gesicht der internationalen Community.“ Ihrer Meinung nach könnte dies auf zwei Szenarien hindeuten: Ein nachlässiger Übersetzer, der Zeit sparen wollte und kurzfristig fehlende Texte ungeprüft durch eine KI jagten.