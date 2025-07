Silent Hill – Will Konami jedes Jahr einen neuen Teil veröffentlichen?

Nach über einem Jahrzehnt der Stille erwachte Konami das fast schon tot geglaubte Franchise Silent Hill endlich wieder zum Leben. Dabei soll es aber lange nicht bleiben. Während mit Silent Hill f im September 2025 der erste vollkommen neue Hauptteil seit Downpour (2012) erscheint, deutet ein bekannter Insider an, dass dies nur der Anfang sein könnte.

Jährliche Releases als neue Strategie?

Laut AestheticGamer (auch bekannt als Dusk Golem), einem zuverlässigen Insider im Horror-Gaming-Bereich, plant Konami eine konsequente Fortführung der Reihe mit jährlichen Neuerscheinungen. Bereits vor der offiziellen Wiederbelebung des Franchises 2022 habe der Publisher diesen Ansatz verfolgt – inspiriert vom Erfolgskonzept der Resident Evil-Reihe.

„Schon früh war der Plan, Silent Hill durch regelmäßige Veröffentlichungen wieder zu einem relevanten Franchise zu machen“, so der Insider. „Konami hat verstanden, dass Resident Evils Aufstieg nicht nur von Einzelprojekten, sondern von einer konstanten Präsenz abhing.“ Ob dieser Plan aufgeht, bleibe zwar abzuwarten, doch allein der Versuch zeige, dass Konami die Marke ernsthaft stärken wolle.

Der im Herbst erscheinende Teil *f* markiert einen Neuanfang: Statt der ikonischen US-Kleinstadt führt die Handlung diesmal ins Japan der 1960er-Jahre, wo Protagonistin Hinako Shimizu in ihrem Heimatort Ebisugaoka mit übernatürlichen Horrorszenarien konfrontiert wird. Doch bereits 2026 könnte mit Silent Hill: Townfall das nächste Projekt folgen – ein kooperatives Adventure mit Annapurna Interactive, das vermutlich in Ego-Perspektive spielbar sein wird.

Konami geht All In mit Silent Hill

Für 2027 ist zudem das kürzlich angekündigte Remake des originalen Silent Hill (1999) vorgesehen, das erneut von Bloober Team (Layers of Fear, Silent Hill 2 Remake) entwickelt wird. Serienschöpfer Keiichiro Toyama zeigte sich zuversichtlich, dass das Studio „kreative Lösungen“ für die veraltete Spielmechanik finden werde. Parallel dazu startet im Januar 2026 der neue Film Return to Silent Hill – Regisseur Christophe Gans (Brotherhood of the Wolf) kehrt damit zur von ihm mitgeprägten Leinwandadaption zurück.

Konamis Strategie könnte eine direkte Reaktion auf die lange Funkstille sein, die dem Franchise nach mittelmäßig aufgenommenen Titeln wie Downpour oder Book of Memories (2012) schadete. Statt sich auf Einzelprojekte zu verlassen, setzt der Publisher nun auf Sichtbarkeit durch Kontinuität – ähnlich wie Capcom mit Resident Evil.

Ob Silent Hill damit tatsächlich an alte Erfolge anknüpfen kann, hängt natürlich auch von der Qualität der kommenden Titel ab. Da es sich um Gerüchte handelt, müssen wir diese aber mit Vorsicht behandeln. Immerhin ist der erwähnte Leaker bisher zuverlässig gewesen und berichtete noch vor der eigentlichen Ankündigung bereits von den Plänen zu Silent Hill 2 Remake.

Quelle: Eurogamer

Bild: 2025 © Konami