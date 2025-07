Resident Evil – Diese zwei Teile sollen ein Remake bekommen

Nachdem Teil 2, 3 und 4 jüngst ein Remake spendiert bekamen, plant Capcom scheinbar auch weitere Neuauflagen von Resident Evil. Dies will einer der bekanntesten Resi-Leaker erfahren haben. Teil 1 soll zwar vorerst kein Remake bekommen, jedoch zwei andere Spiele der Reihe.

Kein Remake zum ersten Resident Evil?

Aktuellen Gerüchten zufolge hat Capcom offenbar andere Pläne für die Zukunft der Resident Evil-Remakes, als viele Fans erwartet hatten. Während seit Monaten Spekulationen über eine Neuauflage des allerersten Resident Evil von 1996 kursierten – möglicherweise zum 30. Jubiläum der Serie im Jahr 2026 -, scheint dieses Projekt nach Informationen des bekannten Insiders Dusk Golem derzeit nicht in Entwicklung zu sein. Stattdessen will sich das Entwicklerstudio wohl zunächst zwei anderen Klassikern der Reihe widmen: Resident Evil Zero und Resident Evil: Code Veronica.

Der vertrauenswürdige Insider, der in der Vergangenheit bereits mehrere Resident Evil-Entwicklungen korrekt vorhergesagt hat, teilte auf Twitter mit, dass ein Remake des Originals zwar langfristig nicht ausgeschlossen werden könne, aktuell aber nicht geplant sei. „Die nächsten Remakes der Hauptreihe werden voraussichtlich Zero und Code Veronica sein“, so Dusk Golem. Diese Aussage deckt sich mit früheren Hinweisen des Insiders aus dem Jahr 2023, als er bereits erste Details zu diesen Projekten preisgab.

Die Pläne scheinen konkret zu sein

Besonders interessant sind die mutmaßlichen Entwicklerteams: Während das Remake von Resident Evil Zero angeblich von K2 und M-Two (die bereits am RE3-Remake mitwirkten) entwickelt werden soll, könnte Code Veronica in den Händen von Capcom Dev 1 liegen – dem Team hinter den angesehenen Remakes von Teil 2 und 4. Diese Aufteilung würde Capcoms Strategie der letzten Jahre fortsetzen, unterschiedliche Teams parallel an verschiedenen Resident Evil-Projekten arbeiten zu lassen.

Die Entscheidung, zunächst Zero und Code Veronica neu aufzulegen, erscheint nachvollziehbar: Beide Spiele sind bei Fans beliebt, aber technisch veraltet und nicht frei von spielerischen Mängeln und vielen jüngeren Spielern kaum noch bekannt. Das ursprüngliche Resident Evil hingegen wurde bereits 2002 als Remake für den GameCube veröffentlicht, das bis heute als eines der besten Spiele der Reihe gilt. Capcom scheint daher priorisiert die Titel anzugehen, die eine Modernisierung am dringendsten benötigen. Teil 5 sei jedoch davon aktuell nicht betroffen.

Auch wenn offizielle Bestätigungen noch ausstehen, zeigen diese Entwicklungen, dass Capcom die Remake-Strategie weiter verfolgt – nur anders, als manche es erwartet hatten. Für Fans der Serie bedeutet das: Die berüchtigte Villa aus dem ersten Teil muss vielleicht noch etwas auf ihr erneutes Remake warten, dafür könnten die Abenteuer von Rebecca Chambers und Claire Redfield bald vor einem Comeback stehen.

Quelle: 4Players

Bild: 2025 © Capcom