Assassin’s Creed IV: Black Flag – Synchronsprecher deutet Remake an

Bekommen wir bald schon ein Remake zu Assassin’s Creed IV: Black Flag? Zumindest gibt es einen mehr als eindeutigen Hinweis. Den lieferte nämlich der Synchronsprecher von Edward Kenway aus eben besagten Spiel. Und der Hinweis lässt eigentlich kaum Raum für Zweifel.

Synchronsprecher mit Teaser zu Assassin’s Creed 4: Black Flag?

Matt Ryan, der Synchronsprecher von Edward Kenway, hat durchscheinen lassen, dass ein Remake von Assassin’s Creed Black Flag in Arbeit sein könnte. Bei einer Autogrammstunde fragte ein Fan Ryan, ob er Assassin’s Creed Black Flag bereits durchgespielt habe. Darauf antwortete der Schauspieler:

„Vielleicht musst du es noch einmal durchspielen.“

Der Fan erwiderte: „Ich muss alle noch einmal durchspielen“, worauf Ryan mit einem vielsagenden „Vor allem dieses hier. Es gibt einen Grund, warum ich das sage – aber mehr darf ich nicht verraten“ reagierte.

Hintergrund: Bereits letztes Jahr berichtete Insider Gaming darüber, dass Ubisoft ein Remake von Assassin’s Creed Black Flag in der neuen Anvil-Engine entwickelt. Das Projekt, das unter dem Codenamen Obsidian läuft, sollte ursprünglich noch in diesem Jahr erscheinen. Unklar ist jedoch, ob die jüngsten Umstrukturierungen bei Ubisoft zu Verzögerungen geführt haben. 2024 erhielt Insider Gaming angeblich auch Gameplay-Aufnahmen des Remakes unter der Bedingung, diese nicht zu veröffentlichen. Die Aufnahmen sollen Edward Kenway auf seinem Schiff in der verbesserten Anvil-Engine zeigen. Auch Merchandise-Hersteller, die offizielle Assassin’s Creed-Statuen produzieren, spielten bereits auf das Remake an. Während eines Podcasts sagte ein Moderator:

„Assassin’s Creed-Fans sollten wissen, dass da etwas mit Edward in Arbeit ist.“

Sein Kollege unterbrach ihn mit der Frage: „Warte, wurde das schon angekündigt?“

„Ich glaube schon… Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Gerüchte gelesen habe. Nein, ich habe definitiv einen Artikel darüber gesehen“, antwortete er.

Wann das Black Flag-Remake erscheinen wird, ist noch unklar. Die wahrscheinlichste Schätzung liegt derzeit zwischen Ende 2025 und Anfang 2026. Aber die Zeichen sind mehr als eindeutig!

Quelle: Insider Gaming

Bild: 2025 © Ubisoft