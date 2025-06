Bis zur Glotze – Die besten Indie Games des Summer Game Fest vs. Mindseye-Katastrophe | Folge 150

Wir sprechen bei Bis zur Glotze mal wieder über Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. Das ist in dieser Folge vielleicht so viel wie noch nie! Die meisten Spiele davon sind auch eher Kleiner und wir haben die ein oder andere Überraschung im Gepäck, die ihr euch auch vielleicht auf den Notizblock schreiben könntet.

Gleich 17 Titel haben wir im Gepäck, die wir zuletzt gespielt haben. Eine ganze Menge. Während Maarten 15 davon gespielt hat, hat Christian mit gerade mal 2 Titeln nahezu den Schongang eingelegt. Naja, ganz so ist es auch nicht. Aber: Maarten hat sich 15 Demos des Summer Game Fest angeschaut und als Indie-Fan hat er hier die ein oder andere Überraschung entdeckt – Positiv, als auch negativ. Aber insbesondere wer sich auch mal von kleineren Titeln anstecken lässt, sollte sich mal anhören, was Maarten so empfehlen kann.

Wenig überraschend kann Christian dagegen Mindseye nicht empfehlen. Das ist sicher kein Geheimnis. Aber wir sprechen darüber, warum das eigentlich so ist und warum die Bug-Compilations auf Social Media vielleicht etwas besser funktionieren, als es der Trash-Faktor im Game selbst ist. Als Kontrast sprechen wir noch über The Alters, welches gerade Bestwertungen einheimst. Obwohl das Spiel nur die Hälfte von herkömmlichen Vollpreistiteln kostet, verrät Christian, warum es für ihn eines der bisher besten Spiele des Jahres ist!

Also, Ohren sauber machen, Kopfhörer anschmeißen und Folge 150 von Bis zur Glotze hören!