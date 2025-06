Speedlink RAIT NX RGB – Neuer durchsichtiger Controller mit Rundum-Beleuchtung vorgestellt

Speedlink hat mit dem RAIT NX RGB ein neues Gamepad vorgestellt, welches tief blicken lässt und außerdem in vielen Farben erstrahlen kann. Der deutsche Hersteller möchte somit zwar auch ein visuell interessantes Stück Hardware anbieten, aber auch was Kompatibilität angeht soll das Gerät überzeugen. Zur Überraschung kommt das Gamepad nicht nur für einige aktuellere System, sondern auch eine Retro-Konsole kann damit gesteuert werden.

Der Speedlink RAIT NX RGB lässt tief blicken

Speedlink erweitert das Portfolio mit dem RAIT NX RGB Gamepad – einer kabellosen Steuerung, die sich durch moderne Technologie, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und ein auffälliges Design auszeichnet. Das neue Gamepad richtet sich an Gamer, die ihre auf PC, Android, Nintendo Switch oder sogar noch PS3 unterwegs sind. Somit ist der Controller auch ein Stück weit Retro-freundlich. Mit dem transparenten Gehäuse und der mehrfarbigen RGB-Beleuchtung, die sich individuell anpassen lässt, setzt das RAIT NX RGB Gamepad optische Akzente.

Für die Verbindung stehen gleich drei Optionen zur Verfügung: Man kann das Gamepad kabellos per Bluetooth, mit dem beiliegenden 2,4GHz USB-A-Empfänger oder direkt per Kabel nutzen. Diese Flexibilität ermöglicht es, das Gamepad an unterschiedlichen Geräten und in verschiedenen Umgebungen einzusetzen. Die Kompatibilität mit DirectInput und XInput sorgt dafür, dass das Gamepad auf einer Vielzahl von Plattformen und mit zahlreichen Spielen sofort einsatzbereit ist. Besonders ist die präzise und vor allem langlebige Hall-Sensor-Technologie in den Analogsticks und Triggern, die für eine schnelle und zuverlässige Steuerung sorgt. Mit der doppelten Turbofunktion und zwei zusätzlichen, programmierbaren Makro-Tasten auf der Unterseite des Gamepads lassen sich zudem mehrere Setups individuell anpassen und nutzen.

Viel Anpassbarkeit für wenig Preis

Nicht fehlen darf die Vibrationsfunktion mit doppeltem Feedback unterstützt, deren Intensität sich nach Wunsch einstellen lässt. Für Nintendo Switch und Steam ist zudem eine Bewegungssteuerung integriert, die das Gameplay noch immersiver macht. Dank des internen Makro-Speichers können Nutzer komplexe Befehlsfolgen direkt auf dem Gamepad speichern – ein Vorteil insbesondere für Gamer, die Wert auf schnelle Reaktionen und individuelle Konfigurationen legen.

Das RAIT NX RGB Gamepad ist mit einem wiederaufladbaren 600mAh Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der für mehr als acht Stunden Spielzeit sorgt. Die Ladezeit beträgt etwa zwei Stunden, wobei das Gerät über einen USB-C-Anschluss aufgeladen wird. Ein passendes Lade- und Datenkabel mit einer Länge von zwei Metern liegt dem Lieferumfang bei. Die Reichweite der kabellosen Verbindung beträgt bis zu zehn Meter, sodass auch größere Räume oder Abstände zum Bildschirm problemlos überbrückt werden können. Das Gamepad unterstützt sowohl 2,4GHz-Funk als auch Bluetooth 5.3 und wiegt ohne Empfänger und Kabel 205 Gramm. Die Abmessungen von 150 x 106 x 60 Millimetern sorgen für eine angenehme Handhabung auch bei längeren Sessions. Verfügbar ist das RAIT NX RGB Gamepad ab Ende Juni zum Preis von 39,99 Euro (UVP).

Quelle: Speedlink

Bild: 2025 © Speedlink