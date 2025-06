THQ Nordic – Showcase mit Gothic Remake, Titan Quest 2 und mehr angekündigt

Nach den Showcases ist vor den Showcases. THQ Nordic stellt zwischen Summer Game Fest und gamescom 2025 eine eigene Show auf die Beine. Das digitale Event soll dabei die kommenden Spiele des Publishers präsentieren.

THQ Nordic plant Großes

Uns erwartet ein „titanisches“ Event. Zumindest verspricht uns das THQ Nordic. Denn der Publisher hält ein Online-Event ab, auf welchem bekannte und auch neue Titel gezeigt werden sollen. In einem Teaser-Trailer sehen wir auch bereits einige dieser Titel. So können wir uns bspw. auf das Gothic Remake freuen. Dieses hat ja bereits eine umfangreichere Demo erhalten, doch nun wollen wir wissen, wann der Titel erscheint. Insofern darf man auf eine Ankündigung in die Richtung gespannt sein. Außerdem wird es Titan Quest 2 zu sehen geben. Auch hier warten wir auf ein Release-Datum. Auf der letztjährigen gamescom machte das Spiel nämlich bereits einen sehr runden Eindruck.

Weiter dürfen wir uns auf Wreckfest 2 und The Eternal Life of Goldman freuen, wo wir mit Gameplay und hoffentlich auch einem Datum rechnen dürfen. Ebenso spannend wird sicher das sein, was wir noch nicht gesehen haben. THQ nennt als Teaser „Es wird spannend & düster, es wird bunt und fröhlich und ein waschechtes Familienspiel ist auch dabei“. Insofern könnten das durchaus Andeutungen auf Darksiders 4 und ein neues Spongebob Game sein. Oder vielleicht etwas ganz anderes? Zumindest hat THQ Nordic einige Eisen im Feuer und wir dürfen gespannt sein, was man uns am 1. August um 21:00 Uhr im Stream präsentieren wird.

Quelle: THQ Nordic

Bild: 2025 © THQ Nordic