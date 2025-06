Bis zur Glotze – Chaos bei Bungie & Hype auf Donkey Kong | Folge 149

Die Showcases sind vorbei, die Gaming-News flattern trotzdem ungebremst entgegen. Genau darüber sprechen wir auch in einer neuen Folge von Bis zur Glotze. Denn es ist wieder einiges passiert, egal ob bei Nintendo, Sony oder Xbox.

Über diese und noch weitere Themen sprechen wir in Folge 149!

Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass Sony Warner übernehmen könnte. Die haben sich auch mit neuen News gemeldet und so hat man da das Portfolio auf nur noch 4 Marken gekürzt. Offen für Neues? Bei Warner ist man es nicht. Neu ist aber die intensivierte Partnerschaft zwischen Xbox und AMD. Denn da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit, die sich auf die nächste Xbox Konsole auswirkt. Demnach scheint die neuen Konsole einfach eine Art Wohnzimmer-PC zu werden. Ob das gut geht?

Zum Zeitpunkt der Aufnahme flimmerte gerade die Nintendo Direct über die Bildschirme. Gezeigt wurde explizit das neue Donkey Kong Bananza, welchem unser Maarten recht kritisch gegenüber stand. Die Zweifel haben sich jedoch sehr schnell erübrigt. Denn die Direct zeigte, wie groß, vielseitig und abgefahren das neue 3D-Donkey Kong wird. Warten müssen wir auch nicht mehr lange. Schon Mitte Juli ist es soweit. Weniger Euphorie entfachten die News rund um Sony. Deren neuer AAA-Shooter Marathon, der von Bungie entwickelt wird, verschiebt sich auf unbestimmte Zeit, nachdem es viele harsche Kritiken am Spiel gab. Dazu irritieren uns die Aussagen von Playstation Chef Herman Hulst, der behauptet zu wissen was Gamer wollen – Wir haben allerdings berechtigte Zweifel.

Moderation: Christian

Redaktion: Maarten

