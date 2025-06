gamescom 2025 – Krafton bestätigt Teilnahme mit PUPG und inZOI

Allmählich fühlt sich das Line-Up der gamescom 2025 und mit Krafton ist ein weiterer namhafter Publisher in Köln am Start. Dies bestätigte das Unternehmen via Social Media und auch auf der offiziellen Website. Insgesamt bestätigte man drei Spiele für die gamescom.

Krafton auf der gamescom 2025 erneut mit großem Auftritt

Bereits 2024 machte sich Krafton auf der Kölner Messe sehr breit und bot sicherlich eines der Messe-Highlights. Erstmals war inZOI anspielbar und neben PUPG: Battlgrounds brachte man zusätzlich noch das Mobile Game Dark and Darker (heute „Abyss of Dungeons) mit. Ein Jahr später bringt der Publisher die beiden erstgenannten Titel erneut mit. PUPG: Battlegrounds natürlich, weil der etablierte Battle-Royal-Shooter nicht mehr aus dem Portfolio weg zu denken ist. inZOI dagegen ist der Angriff auf Sims 4 und dort dürfen wir ggf. mit neuen Inhalten rechnen, die dort vorgestellt werden. Neu dabei ist PUPG: Blindspot, ein Tactic-Top-Down-Shooter mit 5 vs. 5 Duellen. Krafton kündigte auch an, dass man nicht einfach nur einen üblichen Stand bieten wolle. Stattdessen habe man sich etwas Besonderes ausgedacht. Was das genau ist, das wolle man zu einem späteren Zeitpunkt im Juli bekannt geben.

Mehr Infos zu den Ausstellern findet ihr in unserer Übersicht und einen gamescom-Guide haben wir ebenfalls für euch!

Quelle: Krafton

Bild: 2025 © Krafton