Bis zur Glotze – Welche Überraschungen brachte der Xbox Showcase? | Folge 148

Der letzte der großen Gaming Showcases im Sommer, den wir bei Bis zur Glotze besprechen, war der von Xbox. Neben einigen erwartbaren Dingen gab es aber auch so manche Überraschung. Aber war die Show auch ein würdiger Abschluss oder eher so lala?

Puh, geschafft. Wir haben uns alle Showcases angeschaut und versuchen die ganzen Ankündigungen irgendwie gedanklich zu ordnen. Nach der State of Play und dem Summer Game Fest kam nämlich noch der Xbox Game Showcase, der neue und bekannte Titel zeigte. Neben einigen Highlights wie Clockwork, die man aber schon kannte, gab es eine der größten Überraschungen von Game Freak, dem Studio hinter den Pokémon Games. Aber was hatten die bei Xbox zu suchen? Es gibt scheinbar ein neues Fantasy-Action Game, welches sogar richtig gut aussieht! Jedoch müssen wir uns da noch etwas gedulden. Vor 2026 ist damit nicht zu rechnen.

Tobi und Christian konnten sich derweil noch für Keeper begeistern, dem neuen Spiel von Double Fine. Aber auch die Ankündigung von Super Meat Boy 3D konnte sich sehen lassen und sag schwierig, aber abgefahren spaßig aus. Es waren vor allem kleinere bis AA-Titel, die uns hier gut gefielen. Aber auch die neue Hardware, der Xbox Handheld in Kooperation mit ASUS, wirkt sehr vielversprechend. Enttäuschungen gab es aber auch. Zum einen war der Rausschmeißer der Show sehr ernüchternd, zum anderen fehlten Spiele wie Fable, das neue Gears of War, Perfect Dark, Everwild und andere lang angekündigte Xbox Spiele. Aber Phil Spencer hatte zum Schluss noch spannende Worte zu sagen. Welche das waren, wie uns die Show gefiel und welche Highlights noch geboten wurden, das verraten wir euch in dieser Folge von: Bis zur Glotze.