Marathon – Bungie verschiebt Shooter auf unbestimmte Zeit

Es war irgendwie absehbar und doch hat es nun lange gedauert bis Bungie sich dazu ringt: Marathon wird verschoben! Der Multiplayer-Shooter des Destiny-Studios ist bereits seit Wochen in der Kritik für die negative Resonanz nach den Playtests und außerdem begleiteten viele schlechte Nachrichten den Entwicklungsprozess. Nun folgen Konsequenzen.

Marathon Neues Spiel der Destiny-Macher lässt auf sich warten

Nach einer Phase äußerst kritischer Vorschauen und mittlerweile bestätigter Plagiatsvorwürfe war es bereits abzusehen: Bungies ambitioniertes Multiplayer-Projekt „Marathon“, das ursprünglich im September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen sollte, wird nicht wie geplant veröffentlicht. Diese Entscheidung gab das Studio in einem aktuellen Blogeintrag bekannt, in dem auch auf die Gründe für die Verschiebung eingegangen wird.

Ein neues Veröffentlichungsdatum steht bislang nicht fest. Bungie kündigte jedoch an, im Herbst weitere Informationen zu den zukünftigen Plänen rund um den Release bekanntzugeben. In ihrem Statement betonen die Entwickler, dass die Rückmeldungen der Community in sozialen Netzwerken und auf Discord deutlich wahrgenommen wurden. Man habe sich die Kritik zu Herzen genommen und erkannt, dass mehr Zeit benötigt werde, um ein Spiel zu entwickeln, das den Erwartungen und der Leidenschaft der Fans gerecht wird. Nach intensiven internen Diskussionen habe sich das Team daher entschlossen, den ursprünglich geplanten Termin im September nicht einzuhalten.

Schlechte Vorzeichen

Im offiziellen Blogbeitrag nennt Bungie verschiedene Bereiche, die in den kommenden Monaten im Fokus stehen sollen. Dazu zählen unter anderem die Überarbeitung der Survival-Mechaniken, die Entwicklung herausfordernderer und spannenderer Begegnungen mit der KI sowie die Implementierung neuer Beutearten und dynamischer Ereignisse, um die Spielrunden lohnender zu gestalten. Auch das Kampfsystem soll strategischer werden, das Universum von Marathon erweitert und die Grafikqualität verbessert werden. Darüber hinaus plant das Studio, das narrative und umgebungsbezogene Storytelling auszubauen, einen düstereren Ton zu etablieren, der an die Ursprünge der Serie anknüpft, und das soziale Spielerlebnis – etwa durch einen Proximity-Chat – zu stärken. Solo- und Duo-Spieler sollen künftig ebenfalls stärker berücksichtigt werden.

Die Verschiebung erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Kritik an Bungie, nachdem bekannt wurde, dass mehrere Grafikelemente im Spiel nahezu identisch aus bestehenden Kunstwerken übernommen wurden, ohne dafür eine Genehmigung eingeholt zu haben. Damit reiht sich Marathon in eine Reihe von Schwierigkeiten ein, mit denen Sony PlayStation im Bereich Live-Service-Titel zuletzt zu kämpfen hatte. Trotz dieser Herausforderungen betont das Unternehmen, weiterhin an seinem Live-Service-Konzept festzuhalten, dabei aber aus früheren Fehlern – wie etwa bei Rekord-Flop Concord – lernen zu wollen. Sony hatte das Studio vor drei Jahren für ca. 3,7 Milliarden US-Dollar übernommen. Seitdem gab es allerdings zahlreiche Kündigungen und immer wieder schlechte Nachrichten in Bezug auf toxisches Management.

Quelle: Bungie Inc.

Bild: 2025 © Bungie Inc.

Video: Bungie Inc. via YouTube