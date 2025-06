Hades 2 – Der neue Patch verbessert Waffen und führt Boss-Varianten ein

Hades 2 ist seit rund einem Jahr im Early Access und wird stetig mit größeren Patches versorgt. Der neue Patch, genannt The Unseen Update, hält Einiges bereit. Neben zahlreichen Änderungen, etwa an Gaben, gibt es auch ziemlich viel komplett neuen Inhalt, darunter auch einen Song von Scylla und ihren Sirenen.

Waffenaspekte und Boss-Varianten mischen Hades 2 auf

Wer ein paar Runs in Hades 2 gespielt hat weiß, dass er die Waffen der Protagonistin und Tochter des Hades, Melinoe, durch Apsekte verändern kann. So kann Meliones Hexenstab mit ihren normalen Fähigkeiten verbessert werden. Wer mag erweckt aber zb. den Aspekt der Circe, wodurch der Stab neue Boni mit sich bringt. Durch das The Unseen Update kriegt jede der sechs Waffen einen weiteren Aspekt. Je nach Apsekt spielen sich die Waffen anders und haben neue Kombinationsmöglichkeiten mit den Segen und Gaben, die Melinoe erhalten kann. Die neuen Aspekte dürften also für frische builds sorgen.

Ansonsten wartet das Update noch mit einigen Verbesserungen wie neuen Artworks auf, so hat zb. der selbstverliebte Narziss endlich ein angemessenes Charakterbild bekommen. Außerdem können die vorher nur angedeuteten Romanzen mit den NPCs weiter ausgebaut werden. Was Spieler die schon lange mit Melinoe unterwegs sind aber besonders reizen dürfte ist eine neue Funktion am Schwur der Verborgenen. Dort konnte man bislang das Spiel auf verschiedenste Arten schwieriger machen um mehr Belohnungen zu erhalten. Jetzt können auch die Bosse einer jeden Region mit dem Schwur der Rivalen noch deutlich schwieriger gemacht werden. Das wird für Veteranen deutlich die Langzeitmotivation erhöhen. Kenner des Spiels dürften sich zudem noch über ein neues Lied von Scylla und ihren Sirenen freuen, der natürlich auch außerhalb des Spiels von Fans wieder fleißig gehört werden wird. Zu höhren ist dieser unten im Trailer, in dem ihr auch einige der Neuerungen ansehen könnt.

Hades 2 ist momentan im Early Access und für rund 30 € bei Steam und dem Epic Game Store verfügbar.

Titelbild: © Supergiant Games

Quelle: Supergiant Games via Steam