Donkey Kong Bananza – Alle neuen Infos zum affenstarken 3D-Platformer

Heute wurden in einer Direct-Präsentation zu Donkey Kong Bananza sehr viele Informationen zum Spiel enthüllt. Die ersten Trailer waren ja nicht so hundertprozentig aussagekräftig, worum genau es im neuen Affenspiel gehen wird. Nach der gut viertelstündigen Präsentation sind wir um einiges schlauer.

Donkey Kong Bananza wird ein vollgepacktes, affiges Abenteuer

Die Story des Spiels spielt sich auf der Ingot-Insel ab. Hier ist Donkey Kong zugegen, als goldene Bananen auf der Insel entdeckt werden. Die möchte sich DK natürlich krallen, doch beim Versuch wird er in die Tiefen des Untergrunds geworfen. Dort trifft er auf ein Steinwesen, welches sich als die Sängerin Pauline entpuppt. Jawohl, die Pauline, die im allerersten Donkey Kong von Mario, ehemals Jump Man, gerettet wird. Sie tut sich mit DK zusammen, denn sie möchte wieder zurück an die Oberfläche, DK möchte die goldenen Bananen. So machen die zwei sich auf den Weg zum Planetenkern, der Wünsche erfüllen soll.

Auf dem Weg zu ebendiesem Kern durchstreift ihr mehrere Ebenen, die allesamt als offene Areale erkundbar sind. Und zu erkunden gibt es so einiges. Ganz im Geiste von Donkey Kong 64 ist auch Donkey Kong Bananza eine Art Collectathon. Ihr sammelt Banandium-Juwelen zum Verbessern eurer Fähigkeiten, Banandium-Chips zum Eintauschen gegen noch mehr Bandanium-Juwelen, Gold zum Kauf nützlicher Items und Fossilien zum Tausch gegen neue Klamotten. Es gibt wirklich an jeder Ecke etwas zu finden.

Eure Suche wird durch das Kernfeature des Spiels erleichtert: Ihr könnt alles in der Spielwelt zu Klump schlagen, euch in den Boden eingraben und sogar ganze Brocken aus den Wänden herausreißen. Diese Brocken könnt ihr auf Gegner werfen, als Wirbelwaffe verwenden und sogar auf ihnen surfen. Ihr könnt ganze Levelabschnitte dem Erdboden gleich machen, mit leichten Erden aber auch wieder Sachen aufbauen.

Kommen wir zu Pauline, die auch eine Rolle spielen wird. Sie sitzt zu jeder Zeit auf DKs Rücken und kann nach dem Erlernen von einigen Liedern mit ihrem Gesang eine Verwandlung auslösen. So weckt sie in DK ganz neue Kräfte. Als Kong-Bananza schlägt er noch härter zu und kriegt selbst das härteste Material aus dem Weg, als Zebra-Bananza flitzt er wie der Blitz umher und kann sogar über Wasser laufen und als Strauß-Bananza fliegt er durch die Luft und lässt Eier auf die Gegner regnen.

Und das ist noch längst nicht alles, was ihr im Spiel erleben könnt. Ihr trefft etliche NPCs, darunter auch bekannte Gesichter wie Cranky, Diddy, Dixie und Rambi, ihr tretet gegen die Void Company und ihre Bossgegner an, ihr absolviert Prüfungen in den Herausforderungs-Ruinen, ihr gestaltet Skulpturen im DK Artist-Modus und, und, und. Das Spiel scheint sehr vollgepackt zu sein mit Inhalt. Ihr könnt allem Anschein nach eine lange Zeit auf der Ingot-Insel verbringen.

Donkey Kong Bananza erscheint bereits in ziemlich genau einem Monat, am 17. Juli 2025, exklusiv für die Nintendo Switch 2.

