Final Fantasy 16 – Xbox-Launch entpuppt sich als Katastrophe

Nach über zwei Jahren seit dem PS5-Release findet Final Fantasy 16 nun auch endlich den Weg auf die Xbox. Das Spiel erschien zunächst für PS5, später auch für PC. Doch der Launch auf der Xbox ist wohl ein absolutes Desaster, denn die Verkaufszahlen zeugen von einem gigantischen Flop.

Niemand will Final Fantasy 16 auf der Xbox

Laut Alinea Analytics verkauften sich FF16 in der ersten Woche gerade einmal 22.000 Exemplare auf der Xbox. Ein unterirdisches Ergebnis. Auf der PS5 waren es im gleichen Zeitraum 3 Millionen Einheiten. Doch auch dort war nach der Launch-Woche schnell Schluss, nachdem sich die mäßigen Kritiken verbreiteten. Bei uns kam das Spiel im Test ebenfalls nicht gut weg. Doch mittlerweile verbreitete sich wohl die Kunde und die Leute scheinen den Xbox-Port komplett links liegen zu lassen. Doch die nüchternen Kritiken sind nur ein Grund.

Denn zum anderen ist die Portierung auch technisch misslungen. Im Performance-Modus erreichte die Xbox Series X nicht mal Full HD, wie es bei der PS5 der Fall ist. Nur 720p hat Square Enix ermöglicht. Dies zeugt von einer sehr lieblosen Portierung, die an den Kassen entsprechend abgestraft wird. Digital Foundry kritisiert zudem die mäßige Darstellung der Vegetation in der Xbox-Fassung. Schon auf der PS5 gab es aber Kritik an der technischen Umsetzung, auch wenn es grafisch positive Stimmen zu dem Spiel gab. Den Kaufpreis von 60 Euro scheinen nur wenige bereit sein zu zahlen.

Square Enix hatte nach nicht zufrieden stellenden Verkäufen angekündigt, dass man eine klare Multiplattformstrategie fahre. Angesichts des desaströsen Xbox-Releases dürfte bei Square Enix jedoch gerade alles auf dem Prüfstand stehen.

Bild 2023 © Square Enix

Quelle: Alinea Analytics via X