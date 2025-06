devcom – Das sind die ersten bestätigten 50 Speaker für 2025

Ein echtes Highlight zum Start: Die Entwickler:innen von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl halten die erste große Keynote. Zum allerersten Mal erzählen Ievgen Grygorovych (CEO & Game Director) und Mariia Grygorovych (Creative Director von GSC Game World) live, wie ihr Spiel unter extremen Bedingungen entstanden ist. Das sogenannte Postmortem gibt spannende Einblicke in die Entwicklung – von globaler Pandemie über heftige Cyberangriffe, einen Brand im Büro, Zwangsumsiedlung bis hin zum andauernden Krieg in der Ukraine. Eine beeindruckende Story über Durchhaltevermögen, Kreativität und den unbedingten Willen, das Spiel trotz aller Hürden fertigzustellen. Und das ist natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch auf der devcom 2025 erwartet. Wie immer könnt ihr entweder vor Ort im Confex Center dabei sein oder euch online mit dem Digital Pass zuschalten.

2024 war die devcom übrigens ein echter Hit: Über 5.000 Leute waren dabei – das sind 45 % mehr als im Jahr davor. Mehr als 350 Speaker haben in über 210 Sessions auf 17 Bühnen gesprochen. Die Teilnehmenden kamen aus 83 Ländern und haben 1.660 Firmen vertreten. Dank Stipendien konnten über 200 Menschen kostenlos dabei sein und neue Kontakte knüpfen. Diese Förderprogramme und auch die Indie Expo & Showcase für Entwickler:*nnen sollen 2025 noch weiter ausgebaut werden.